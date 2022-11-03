طريقة عمل الموهيتو في المنزل بأقل تكلفة.. «الأزرق والأحمر زي الكافيهات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يبحث العديد من السيدات على طريقة عمل الموهيتو في المنزل، إذ أن أسعاره ترتفع بشكل مبالغ فيه بالكافيهات والمطاعم الكبرى، فهو مشروب مُنعش ومختلف، كما أنه غني بمذاق النعناع الغني والفواكه المنعشة واللذيذة، وإليكِ طريقة عمل الموهيتو، بأكثر من مذاق في المنزل وبأقل التكلفة.

طريقة عمل الموهيتو بالسفن أب

المكونات:

3⁄4 كوب أوراق النعناع

3 ليمون

كوب سفن أب

3 أكواب ثلج مجروش

طريقة عمل الموهيتو بالسفن أب

في البداية، قطعي حبات الليمون إلى 4 شرائح وضعيها في أكواب التقديم.

ضيفي ربع كوب من النعناع، وكوب من السفن اب وكوب من الثلج المجروش.

حركي المزيج جيداً حتى يتجانس.

موهيتو أزرق

المكونات:

أوراق النعناع

ملعقة صغيرة سكر أسمر

ربع كوب عصير ليمون

ثلج مجروش

سفن أب

ليمون شرائح

لون طعام أزرق

طريقة عمل موهيتو أزرق

اضربي النعناع مع السكر الأسمر وعصير الليمون جيدًا.

في أكواب التقديم، ضيفي الثلج المجروش، والسفن أب، ثم لون الطعام الأزرق.

قلبي المكونات حتى تمتزج وقدمي العصير.

طريقة عمل الموهيتو بالفيمتو

المكونات:

شرائح ليمون

ورق نعناع

سكر

فيمتو أو توت مركز

مكعبات ثلج

سفن أب أو سبرايت

طريقة التحضير الموهيتو بالفيمتو

قومي بوضع شرائح الليمون والنعناع، مع نصف ملعقة من السكر.

اهرسي المكونات الثلاث جيدًا

ضعي ملعقة كبيرة من الفيمتو، أو يمكنك الاستعانة بعصير التوت المركز.

ضعي مكعبات الثلج، ثم السفن أب.

قلبي المكونات جيدًا وقدميه باردًا.

طريقة عمل الموهيتو الأحمر

المكونات:

أوراق النعناع

ربع كوب عصير ليمون

ثلج مجروش

سفن أب

ليمون شرائح

لون طعام أحمر

طريقة عمل الموهيتو الأحمر

في كوب ادمجي السكر واللون الطعام الأحمر.

ضيفي أوراق النعناع وشرائح الليمون وقطع الفراولة عليه.

قومي بمزج المكونات جيدا.

ضيفي المياه الغازية على باقي المكونات، ثم ضعي مكعبات الثلج داخل الكوب.

قلبي المكونات جيدًا وقدميه باردًا.