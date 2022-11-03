"القاتل الصامت".. أخطاء قد ترتكبها عند محاولة خفض ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، يعاني ما يقرب من نصف البالغين في العالم من ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم هو نذير محتمل لأمراض القلب والسكتة الدماغية ويطلق عليه أحيانًا القاتل الصامت لأنه لا يظهر أي أعراض، عندما تكون مصابًا بارتفاع ضغط الدم، فإن قوة ضغط الدم على جدران الشرايين حيث ضخ القلب يكون أعلى من المعتاد، وفق ما أورد موقع "healthdigest".

يبدأ علاج ارتفاع ضغط الدم بتغييرات في نمط الحياة مثل فقدان الوزن، ومراقبة ما تأكله، وتقليل تناول الملح، والإقلاع عن التدخين ، وممارسة الرياضة بانتظام، بالإضافة إلى وصف الأدوية.

تحقق من أرقامك وشاهد ما تشرب:

تبدأ الإدارة الجيدة لارتفاع ضغط الدم بمعرفة أرقامك، إذا كنت لا تتحقق من أرقامك بانتظام، فلا يمكنك أن تتوقع معرفة كيف تساعد أو تعيق إدارتك لارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى عيادة طبيبك، يمكنك الفحص بانتظام عن طريق شراء جهاز مراقبة منزلي.

الترطيب خطوة كبيرة في إدارة ارتفاع ضغط الدم، حيث أشارت دراسة نشرت عام 2019 في مجلة Nutrients إلى أن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى زيادة سماكة الدم وارتفاع ضغط الدم اللاحق، ومع ذلك، يسبب الإفراط في الماء أيضًا تورم خلاياك، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وتختلف كمية الماء التي يجب أن تشربها يوميًا حسب وزنك والمناخ الذي تعيش فيه ومستويات نشاطك.

ضع في اعتبارك تناول الملح:

ليس سراً أن اتباع نظام غذائي عالي الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، إذ أظهرت دراسة أجريت عام 2013 أنه بمجرد أن يقلل الشخص المصاب من تناول الملح، يمكن أن ينخفض ​​ضغط دمه في غضون أسابيع، ومع ذلك فإن مجرد إزالة الملح من مائدتك لا يكفي.

يأتي أكثر من 70٪ من الصوديوم في نظامك الغذائي من الأطعمة المصنعة والمعلبة مثل المجمدة أو المعلبة واللحوم الباردة والأطعمة الخفيفة.

تحقق من ملصقات كل ما تشتريه واختر خيارات منخفضة الصوديوم أو خالية من الصوديوم كلما أمكن ذلك.

ضوء الشمس

يجب أيضًا أن تحصل على ضوء الشمس بشكل منتظم، وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية.

ألقت الدراسة نظرة على أكثر من 300 ألف مريض وأشارت إلى أن التعرض لأشعة الشمس مرتبط بانخفاض ضغط الدم الانقباضي.

أثناء فحص ضغط الدم لديك، تأكد من قيامك بذلك بشكل صحيح لضمان قراءة دقيقة، إذا كانت المثانة ممتلئة قبل قياس ضغط الدم، يمكن أن تزيد القراءة بمقدار 10 إلى 15 نقطة، يجب أيضًا عدم لف الحزام على الملابس أبدًا، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى التخلص من رقمك بما يصل إلى 50 نقطة، الموقف المناسب مهم أيضًا، يمكن أن يؤدي التراخي والجلوس مع الساقين المتقاطعتين وعدم وضع قدميك بشكل مسطح على الأرض إلى قراءة غير دقيقة.

اقرأ أيضا:

نساء يجب عليهن الخضوع لفحص سرطان الثدي حتى دون أعراض.. هل أنت منهن؟

بعد تحذير "الأرصاد".. نصائح لا تغفلها أثناء الطقس المتقلب

طبيب يقدم نصائح للأمهات بشأن ملابس أطفالهم في التقلبات الجوية

لا تتجاهلها.. 7 علامات صامتة لسرطان الكبد

ماذا يحدث لجسمك عند حبس البراز لفترة طويلة؟