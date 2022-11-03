لمريض السكري.. 5 مشروبات تتحكم في مستوياته بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك مشروبات صحية يجب على مرضى السكري أن يتناولها للحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة.

والمعاناة من مرض السكري تعني تقييد الطعام والشراب وما عدد الكربوهيدرات التي تتناولها وكيف يمكن أن تؤثر على نسبة السكر في الدم أمر.

إليك قائمة ببعض المشروبات المناسبة التي يمكن أن تساعد في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم وتنظيمه وفقا لما ورد موقع "time now news"

1- قرع العسل

يكون من أفضل المشروبات لمن يعانون من مرض السكري، فهو لا يساعد فقط في تنظيم نسبة السكر في الدم ولكنه يوفر الطاقة أيضًا، يعتقد خبراء التغذية أن عصير القرع يجعل الأنسولين نشطًا ، ويتم استخدام السكر بشكل كافٍ ولا يتحول إلى دهون.

كما أنه يساعد في إدارة الوزن، علاوة على ذلك، يحتوي على مادة فعالة تسمى "شارانتين" والتي تعرف باسم عامل خفض السكر في الدم.

ويوصى الأطباء بكوب من عصير القرع المر كل صباح للمساعدة في تنظيم وإدارة مستويات السكر في الدم بشكل فعال.

2- مشروب الحلبة

أحد أكثر العلاجات الطبيعية فاعلية للتحكم في مستويات السكر في الدم، ومشروب الحلبة تشبه الإكسير لمرضى السكر، كما يوصي الممارسون الصحيون بجرعة يومية من 10 جرامات من بذور الحلبة المنقوعة في الماء الساخن للمساعدة في السيطرة على مرض السكري من النوع 2.

ومشروب الحلبة مليء بالألياف ويساعد على إبطاء عملية الهضم، وينظم امتصاص الكربوهيدرات والسكر.

3- شاي أخضر

هو لا يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم فحسب، لكنه يساهم أيضًا في تحسين التمثيل الغذائي والحفاظ على الوزن تحت السيطرة.

4- قهوة سوداء

القهوة تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، وأيضا تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 عن طريق تحسين التمثيل الغذائي للسكر.

5- العصير الأخضر

العصائر الخضراء طريقة ممتازة للضغط على بعض الألياف والمغذيات الإضافية في نظامك الغذائي مع الحفاظ على رطوبته، كما يمكنك تضمين الخضروات الصحية مثل السبانخ أو الكرنب أو الكرفس واقرانها بالفواكه قليلة السكر والشوفان.

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