رغم فوائده.. متى يكون البرتقال خطرا على الصحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

رغم الفوائد العديدة للبرتقال فإنه من الممكن أن يكون له أضرار أيضًا، فمتى يكون تناوله ضار على الصحة؟

الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري التغذية العلاجية بجامعة القاهرة توضح لـ"الخليج 365" أن البرتقال من الفاكهة الحمضية ومنخفض السعرات الحرارية، ويساهم في الحصول على بشرة قوية وواضحة لاحتوائه على فيتامين سي.

قالت استشاري التغذية: "هذه الفاكهة الحمضية لها العديد من الفوائد للجسم وغنية بفيتامين سي، وتعد محاربا قويا للفيروسات عند الإصابة بنزلات البرد، إلا أنه يشكل مشكلات في الجهاز الهضمي لمرضى القولون العصبي، مثل الإصابة بالإسهال والقيء والمغص، والحموضة".

وأضافت: البرتقال غني بفيتامين سي والإفراط في تناوله يتسبب في الشعور بحالة من الأرق، كما أنه يزيد من رفع نسبة السكر في الدم في حال تناوله بكميات كبيرة".

واستكملت: "غني بالبوتاسيوم ويمكن أن يضر الإفراط في تناوله بوظيفة الكلى، لذا يجب الحذر من قبل الأشخاص المصابين".

ونصحت بتناول ما لا يزيد عن 4-5 حبات من البرتقال يوميا.

الممنوعون من تناول البرتقال

- مرضى الجهاز الهضمي: حيث يتسبب في هيجان القولون والشعور بالغثيان.

- مرضى ارتجاع المريء: يزيد البرتقال كونه فاكهة حمضية من حموضة المعدة، مما يؤثر بشكل سلبي على الصحة.

- الأشخاص المصابين بقرح في المعدة.

- مرضى الكلى

فوائد البرتقال

- غني بالعديد من المعادن وفيتامين ج ويتضاعف كمضادات أكسدة.

- تعزيز مناعة الجسم ضد الفيروسات والبكتيريا وغيرها من مسببات الأمراض.

- يساعد في منع حصوات الكلى.

- قد يحسن صحة القلب.

- يساعد على منع الإمساك لاحتوائه على الألياف

حماية البشرة وجعلها رطبة.

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