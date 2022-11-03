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أسهل طريقة لعمل عجينة الحواوشي.. «مش هتشتريه من بره تاني»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عجينة الحواوشي

يبحث الكثير من الأمهات وربات المنازل، عن أسهل طريقة لعمل عجينة الحواوشي؛ لتحضيرها لأطفالهن في المنزل؛ إذ أن الكثير من الأطفال يفضلون تناول الحواوشي الجاهز من الخارج، إلا أنه يمكن للأمهات وربات المنازل، تحضير عجينة الحواوشي بطريقة مضمونة ونظيفة في المنزل. 

أسهل طريقة لعمل عجينة الحواوشي

ويرصد «هُن» في السطور التالية أسهل طريقة لعمل عجينة الحواوشي، على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.

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مقادير أسهل طريقة لعمل عجينة الحواوشي 

رشة ملح

كيلو دقيق

بيض

علبة زبادي

معلقه ونصف كبيرة سكر

معلقة ونصف خميرة

2 كوب ماء دافئ للعجن

ربع كوب ماء دافئ لاختبار الخميرة

ربع كوب زيت طهي

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طريقة عمل أسهل طريقة لعمل عجينة الحواوشي 

قومي بتذويب الخميرة والسكر في ربع كوب ماء دافئ واتركيهم جانبًا.

احضري وعاء عميق كبير، واخلطي كلًا من الدقيق، والملح، والزبادي، والزيت بشكل جيد.

ضيفي خليط الخميرة للمزيج واستمري في التقليب جيدًا.

ضيفي الماء بالتدريج حتى تحصلين على عجينة متماسكة، وطرية وهشة.

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قومي بحفظ عجينة الحواوشي في وعاء مناسب ثم غطيه بالنايلون، وضعي منشفة عليها واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة لتختمر

بعد التأكد من أن العجينة اختمرت وتضاعف حجمها، قطعي العجين على هيئة كور صغيرة.

قومي بفرد العجين حتى تحصلي على رخامة مرشوشة بالدقيق، ثم ضعي الحشو في منتصف العجين بعيدًا عن الجوانب.

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ضعي العجينة الأخرى بعد فردها على الحشو ثم اضغطي على الجوانب جيدًا.

باستخدام شوكة  قومي بثني الجوانب.

ادهني صينية الفرن بالسمنة ثم ضعي رغيف الحواوشي بها، واتركيه حتى يختمر ثم ادهني رغيف الحواوشي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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