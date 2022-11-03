طريقة عمل البسبوسة المصرية مثل المحلات.. «حضريها في دقايق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ترتبط الكثير من البيوت بصنع الحلوى الشرقية في المنزل، وتبحث السيدات عادة على طريقة عمل البسبوسة المصرية مثل المحلات، لتحضيرها وتسويتها بالمنزل، وتقديمها للأسرة والأطفال بدلًا من شرائها من الخارج.

طريقة عمل البسبوسة المصرية مثل المحلات

ويرصد «هُن» في السطور التالية طريقة عمل البسبوسة المصرية مثل المحلات، وفقًا لما قدمته الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل البسبوسة المصرية مثل المحلات

كوب من الدقيق

2 كوب من السميد

نصف كوب من السمنة

كوب من الزبادي

نصف كوب من سكر الشربات

لتزيين الوجه:

فول سوداني

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

طريقة عمل البسبوسة المصرية مثل المحلات

- ابدأي في تحضير البسبوسة في البداية بخلط السميد مع كلًا من السمنة والزبادي والدقيق والسكر والبيكنج باودر.

- ضعي الخليط السابق المُعد تحضيره داخل صينية مدهونة جيدا بالسمنة، ثم رصي على الوجه الفول السوداني.

- ضعي البسبوسة داخل الفرن وانتظري حتى تنضج تماما.

- اسقيها بالشربات البارد وجوز الهند.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي والقشطة

حضري البسبوسة بالقشطة بدلًا من السادة التقليدية.

المقادير:

سمنة

سميد

جوز هند

قشطة

بيكينج باودر

بيكنج صودا

لبن زبادي

خطوات عمل البسبوسة بالزبادي والقشطة

في وعاء عميق، وكبير، اخلطي السمنة والسميد مع جوز الهند والزبادي والسكر واللبن الزبادي والقشطة والبيكنج باودر والبيكنج صودا.

امزجي جميع المكونات جيدا.

ضعي مزيج البسبوسة داخل صينية في الفرن مدهونة بالزيت.

ادخلي الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

اتركي البسبوسة حتى تنضج، واتركيها جانبا حتى تبرد.

اسقيها بالشربات وقدميها.