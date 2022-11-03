طريقة عمل ماسكات الوجه في البيت.. بالعسل والشوفان والفراولة والصبار

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

عندما لا تلبي جميع منتجات العناية بالبشرة العادية، عملها وفائدتها على بشرتك، فأن ماسكات الوجه العضوية الطبيعية والمصنوعة منزليًا للحصول على بشرة متوهجة هي الخيار الأفضل للجوء إليها، فقط ما تحتاجيه هو المكونات الصحيحة والكثير من الصبر لحل يدوم.

يمكن أن تؤدي بعض منتجات العناية بالبشرة إلى نتائج بين ليلة وضحاها، ولكنك ستعودين كما كنت إذا لم تستخدمي هذه المنتجات باستمرار، وفيما يلي أفضل ماسكات الوجه بحسب ما نشر موقع «ستايل كريز» المتخصص في الموضة والأزياء والعناية الشخصية.

ماسك للوجه في البيت

إذا كنت تبحثين عن ماسك للوجه سريع يجعلك تشعرين بمظهر أفضل يوميا، فضعي دقيق الشوفان على الوجه، وذلك يخلط 1/2 كوب ماء ساخن وليس مغلي، وثلث كوب من دقيق الشوفان، وبعد دقيقتين أو ثلاث دقائق، اخلطي ملعقتين كبيرتين من الزبادي العادي وملعقتين كبيرتين من العسل وبياض بيضة صغيرة.

ضعي طبقة رقيقة من الماسك على وجهك واتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم يشطف بالماء الدافئ.

أفضل ماسك للوجه في البيت

ملعقة كبيرة جل الصبار.

2 ملاعق كبيرة كريمة حليب.

رشة كركم.

تخلط جميع المكونات لتكوين قوام يشبه العجينة.

ضعي الماسك بالتساوي على الوجه والرقبة.

يترك لمدة 20-30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

ماسك للوجه سهل بمكونين

6-10 حبات فراولة طازجة

ملعقة صغيرة عسل

الطريقة:

اهرسي الفراولة بالخلاط اليدوي أو في الخلاط مع العسل.

لا تستخدم الفراولة المعلبة أو المجمدة أو المعبأة المتوفرة في السوق.

ضع هذا الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة.

اشطفيه بالماء الفاتر واتبعه بغسله بالماء البارد.

ماسك للوجه لعمر 12

يعود استخدام الخل كمنظف للبشرة إلى زمن طويل، بعد غسل وجهك، اخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوبين من الماء كغسول نهائي لتنظيف بشرتك وشدها.

يمكنك أيضًا صنع ماسك للوجه عن طريق خلط 1/4 كوب من خل التفاح مع 1/4 كوب ماء، ضعي المحلول برفق على وجهك واتركيه حتى يجف.

أفضل ماسك يومي للوجه

لمساعدة وجهك على الشعور بالانتعاش والإشراق اليومي، اخلطي 1/4 كوب من الحليب المجفف مع كمية كافية من الماء لتشكيل عجينة سميكة، ثم غطي وجهك جيدًا بالمزيج، واتركيه يجف تمامًا، ثم اشطفه بالماء الدافئ.