الامارات | عضة طفل تقتل ثعبان كوبرا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام صبي بعمر ثماني سنوات بقتل ثعبان كوبرا التف على يده ولدغه قبل أن يبادره الصبي بعضتين قاتلتين.

وكان الثعبان قد فاجأ الصبي الهندي ديباك البالغ من العمر ثماني سنوات حين كان يلعب بحديقة منزله الخلفية، والتف الثعبان على ذراع ديباك ولدغه لاكثر من مرة في يده، وفشلت محاولات الصبي التخلص من الثعبان الذي بقي متمسكا بساعده.



وقال ديباك لوسائل إعلام محلية: "كنت أشعر بألم شديد وهززت يدي لأتخلص من الثعبان ولكن عندما لم يتزحزح، عضته بقوة مرتين"، وبعد أن تلقى الثعبان العضتين سقط ميتا متأثرا بجراحه.

وتم نقل ديباك بعدها إلى المستشفى وإعطاؤه حقنة عاجلة تحتوي على دواء مضاد للسم.

وأحتفظ ديباك على الأفعى المنكوبة ليتباهى بها أمام الكاميرات ، بل وضعها فوق صخرة ليأتي حشد من الناس ويشاهدوها.

ووفقًا لصحيفة " ديلي ستار" فإن القرية تتداول الآن خرافة مفادها أن عض الثعبان إذا هاجمك يقلل من تأثير سمه القاتل.