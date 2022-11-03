"الحرب العالمية الثالثة وعاصفة قوية".. توقعات العرافة العامية لعام 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يرى العالم أن العرافة البلغارية المعروفة باسم "بابا فانجا" خارقة، وذلك بعد أن تحقق عدد من توقعاتها على مدار السنوات السابقة، من كوارث طبيعية ووفاة الأميرة ديانا وحل الاتحاد السوفيتي.. إلخ.

وولدت فانجا في عام 1911 ، وفقدت عينيها في ظروف غامضة عندما كانت تبلغ من العمر 12 عامًا خلال عاصفة هائلة.

وتركت وراءها تنبؤات استمرت حتى عام 5079، إذ تعتقد أن العالم سينتهي بحلول هذا العام.

وفي التقرير التالي نوضح لكم توقعات العرافة العمياء "بابا فانجا" لعام 2023، وفقا لموقعي "Indiatimes" و"timesnownews".

احتمال الحرب العالمية الثالثة:

ندرك جميعًا كيف بدأت روسيا عدوانها غير المبرر على أوكرانيا في 24 فبراير، وأن الحرب مستمرة بين البلدين منذ ذلك الحين.

ووفقا لها، فإن دولة كبيرة ستستخدم الأسلحة البيولوجية، ولكن الآلاف من الأشخاص قد يموتون نتيجة لمثل هذه التجارب.

ونظرًا لأن لم يتوصل كلا البلدين إلى اتفاق سلام، فمن المحتمل اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

عاصفة تسونامي الشمسية:

تنبأت أيضًا بأنه ستكون هناك عاصفة شمسية أو تسونامي شمسي تلحق أضرارًا بالغة بالكوكب.

والعواصف الشمسية هي انفجارات من الطاقة من الشمس والتي ترسل شحنات كهربائية ومجالات مغناطيسية وإشعاع باتجاه الأرض، وقد تكون قوية مثل مليارات القنابل النووية، ما يسبب إلحاق الضرر وأيضًا انقطاع التيار الكهربائي وفشل الاتصال.

انفجار نووي في آسيا:

سيكون هناك انفجار نووي في آسيا من شأنه أن يطلق غيومًا سامة تغطي قارة آسيا، ما يؤدي إلى إصابة العديد من البلدان بأمراض خطيرة.

يولد البشر في المختبرات:

آخر توقع لها لعام 2023، أنه يمكن حظر الولادات الطبيعية وأن البشر سينموون في المختبرات.

وسيتمكن القادة والخبراء الطبيون من التحكم في عملية الولادة تمامًا.

وأيضا الآباء من تخصيص سماتهم ومظهرهم، مثل لون الشعر والعين، وتعتبر هذه واحدة من أكثر التوقعات غرابة من بابا فانجا.

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