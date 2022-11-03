أسهل طريقة لتنظيف البالوعة المسدودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يعاني كثيرون من انسداد بالوعة المنزل، وفي كثير من الأحيان ليس الأمر صعب كما قد تعتقد، ويمكن حل تلك المشاكل باستخدام بعض الأساليب والأدوات البسيطة والمباشرة، وفق ما أورده موقع "martha stewart".

انسداد البالوعات أمر مزعج يؤدي إلى إلحاق الأذى بالأسرة، وينتج عنه انبعاث الروائح الكريهة التي تزعج الموجودين بالمنزل.

طرق سهلة تسليك البلاعة

1- وضع الماء المغلي في البالوعة.

2- استخدام المكبس.

3- استخدام صودا الخبز والخل (البديل الطبيعي للمواد الكيميائية)

4- انزع غطاء الصرف واسحب السدادة بيدك.

5- استخدم خطافًا.

6- استخدم مرفاع المرحاض

7- استخدام الكيماويات.

8- اتصل بالسباك إن فشلت في أي من هذه الطرق.

صب الماء المغلي أسفل البالوعة:

يمكن أن يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى تكسير الصابون أو الشحوم التي تمسك الانسداد معًا ويزيل الانسداد.

استخدام المكبس:

ستحدد عوامل مختلفة، مثل طبيعة الانسداد ومكان الانسداد في الصرف وتصميم الصرف ثم حاول إضافة الفازلين على حافة وسادة الشفط للحصول على نتيجة أفضل وضع الماء خدم خطافًا

هذه واحدة من أقدم الطرق لإصلاح هذه المشاكل ولها معدل نجاح مرتفع بشكل معقول ، خاصة إذا كان الانسداد ناتجًا عن جسم صغير أو تكتل من الشعر إلى في البلاعة واضغط بقوة.

صودا الخبز والخل:

حل طبيعي أكثر من استخدام مواد التنظيف الكيماوية وإليك كيفية إزالة انسداد مصرف باستخدام صودا الخبز والخل:

- صب كوبًا من صودا الخبز في البالوعة.

- انتظر بضع دقائق.

- اسكب كوبًا من الخل في البالوعة أيضًا.

- انتظر لبضع ساعات لترى ما إذا كان الشعر قد تلاشى.

- نظف المصرف بسكب الماء المغلي عليه.

اسحب السدادة بيدك:

هذه طريقة رائعة لإصلاح الانسدادات الناتجة عن الأجسام الصغيرة أو الشعر، ولكنها ليست فعالة جدًا في إصلاح الانسدادات الناتجة عن تراكم المعادن، قد لا تزال بحاجة إلى استخدام المواد الكيميائية .

استخدام خطافًا:

واحدة من أقدم الطرق لإصلاح هذه المشاكل و لها معدل نجاح مرتفع بشكل معقول ، خاصة إذا كان الانسداد ناتجًا عن جسم صغير أو تكتل من الشعر.

أضرارها

- تؤدي البالوعات المسدودة إلى نمو البكتيريا، والفطريات داخل البلاعات.

- انبعاث الروائح الكريهة التي تسبب في استنشاق هواء ملوث.

- تهدد بصحة الأسرة فيجب علينا عندما تصدر روائح كريهة التوجه على الفور بتنظيفها.

نصائح عند تسليك البلاعة

- يجب عند استخدام الطرق الكيماوية في تسليك البلاعات لبس الجوارب المخصوصة لأن المواد الكيماوية عند استخدامها تضر بصحة الانسان.

- وضع كمامة على الأنف منعا لاستنشاق أي ميكروب أو روائح كريهة.

إذا كان التسليك عن طريق مواد كيماوية يجب إتباع التعليمات المكتوبة على العبوة.

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