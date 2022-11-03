فيديو أثار الجدل.. ثعبان بورمي يبتلع غزالة بأكملها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لثعبان وهو يبتلع غزالًا بأكملها في غضون ثواني، نشره حساب على إنستجرام يدعى "beautiful_new_pix".

ولم يستطع البعض تصديق السرعة التي يلتهم بها الثعبان فريسته.

وتحظى مقاطع الفيديو الخاصة بالحيوانات على الإنترنت بشعبية كبيرة، وفق ما أورد موقع " timesnownews".

في حين أن بعضها عبارة عن لحظات رائعة لطيفة من التفاعلات البشرية والحيوانية، فإن البعض الآخر يمثل أحداثًا مروعة.

وتم تحديد الثعبان على أنه ثعبان بورمي، وهو أحد أكبر الثعابين على وجه الأرض.

وجذب المقطع الكثيرمن المتابعين، وحصد على 27752 إعجابًا والعديد من التعليقات.

وكتب أحدهم: "أنا أكره الثعابين" وعلق شخص آخر: "يا إلهي".

وتشتهر الثعابين البورمية بقدرتها على ابتلاع فرائسها ككل بمساعدة الأربطة المطاطية في فكها.

وهذه الزواحف آكلة اللحوم عادة ما تفترس الطيور والحيوانات الصغيرة.

وفي بعض الحالات، يفترسون الحيوانات الكبيرة مثل الخنازير والماعز.

ويقتلون فرائسهم عن طريق لف أنفسهم على الحيوانات وخنقهم.

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سهم على الحيوانات وخنقهم.