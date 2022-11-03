طرق تنظيف المنزل وتعطيره في 10 خطوات.. «ابدئي بالمطبخ والحمام»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعتبر تنظيف المنزل من أهم وأصعب المهام التي تعاني منها ربات البيوت، خاصة الأمهات ممن لديهم أطفالًا رضع، يزحفون في المنزل طوال الوقت، ويقومون بتخريب كل مايرونه أمامهم، لذلك تحتاج تلك الأمهات إلى جدول لترتيب المنزل، ومعرفة طريقة تنظيفه بشكل منتظم ومستمر، وهي خطوات بسيطة يمكنها اتباعها يوميًا حتى لا تعاني من إتساخ منزلها، وفي التقرير التالي يقدم «هن» طرق تنظيف المنزل وتعطيره في 10 خطوات.

تنظيف البيت في ساعتين

ولمعرفة طرق تنظيف المنزل وتعطيره في 10 خطوات، يُفضل البدء في تنظيف المطبخ أولًا، وأثناء تنظيفه قومي بجمع الأدوات الموجودة ورتبي النظيف منها في دولاب المطبخ.

أما المتسخ فقومي بوضعهم في غسالة الأطباق أو حوض المطبخ، استعدادًا لتنظيفه أولًا بأول، ومن ثم قومي بجمع بقايا الطعام ووضعها في كيس بلاستيك، وبعدها كنس المطبخ وجمع القمامة في كيس أخر، ومسح الأسطح المعدنية بالمنظفات، وفقا لموقع grinding.

وتوضيحا لـ طرق تنظيف المنزل وتعطيره في 10 خطوات، فالخطوة الثانية في التنظيف يفضل أن تكون للحمام، الذي لن يستغرق سوى دقائق معدودة، قومي بجمع الملابس المتسخة في مكانها ووضع المنظفات في الحمام وأغسليه بحرص وقومي بمسح المرآة ووضع مناديل خاصة بالحمام.

أما الخطوة الثالثة، ستكون بتنظيف الغرف بالترتيب، رتبي السرائر، واستبدلي الملاءة المتسخة بأخرى نظيفة، وعطري الغرف بمعطر، وقومي بإغلاقها جيدًا بعد أن تأخذ قسطًا من الهواء النقي ودخول الشمس إليها.

أما الخطوة الرابعة، فإنها تكون لتتنظيف الطرقات الجانبية بين الغرف والمؤدية إلى الصالة، ومسحها جيدًا بالمنظفات، وأخر خطوة ترتيب الصالة ومسحها جيدً،ا وتغيير أغطية الكراسي، وتبديل السجاد وتعطير المنزل بالرائحة التي تحبينها.

جدول تنظيف البيت يومي وأسبوعي وشهري

ويفضل أن تكون الخطوة الخامسة في طرق تنظيف المنزل وتعطيره في 10 خطوات، هي عمل جدول تنظيف يومي وأسبوعي وشهري للمنزل، أولًا جدول التنظيف اليومي يعتمد على غسل الأواني في المطبخ يوميًا، وترتيب المنزل في دقائق قليلة ومسح الحمام أيضًا، حتى لا تتراكم الجراثيم فيهما وتخرج روائح غير محببة.

جدول ترتيب المنزل الأسبوعي

الخطوة السادسة تكون بتغيير أغطية الأسرة كل أسبوع.

والسادسة تكون مخصصة لفرز الكتب بالإضافة إلى الأوراق المتواجدة على الطاولات أو في الأماكن الجانبية، وتخلصي من الأوراق غير المهمة.

بينما الخطوة السابعة تكون بمسح الأرضيات بالمنظفات الآمنة لأطفالك.

والسابعة بإفراغ صناديق القمامة أولًا بأول.

والثامنة تنظيف الثلاجة بالإضافة إلى فحص كل محتوياتها والتخلص من الطعام الفاسد.

والتاسعة يجب تنظيف الحمام بشكل كامل بالإضافة إلى تغيير المناشف.

والعاشرة تكرار الخطوات السابقة كل أسبوع، وفقًا لموقع «Nation Wide».

جدول تنظيف المنزل الشهري

بالنسبة لجدول تنظيف المنزل الشهري، هناك الكثير من المهام التي يتم تنفيذها مرة واحدة في السنة، وهي من إجراءات تنظيف المنزل، وينصح بتوزيع المهام على مدار السنة كالآتي:

في يناير قومي بترتيب خزانات الأدوية، والتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة لترتيب خزانة الملابس وإخراج الملابس الشتوية وترتيب الصيفية حتى يعود فصل الصيف.

في شهر فبراير، قومي بتنظيف كل الأماكن التي يتم الوصول إليها بصعوبة مثل خلف الثلاجة أو خلف الغسالة أو الأساس.

في شهر مارس، نظيفي السجاد بشكل جيد وقومي بتخزينه واستخدام سجاد أخر.

في شهر أبريل، اغسلي النوافذ من الداخل والخارج.

في مايو، نظمي خزانات الملابس مرة أخرى، وقومي بتخزين الملابس الشتوية، ورتبي خزانات المطبخ.

في يونيو، اغسلي البطانيات بالإضافة إلى الألحفة والوسائد.

في يوليو، نظفي كل ما له علاقة بقبو المنزل إن وجد.