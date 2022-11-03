بالصور.. قصات شعر قصير مدرج على الطريقتين الفرنسية والكورية لإطلالة جذابة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث الفتيات عن قصات شعر قصير مدرج، للظهور بإطلالة جديدة ومختلفة يعطي كثافة للشعر، وهناك أنواع وطرق كثيرة سواء على الطريقة الكورية أو الفرنسية أو غيرهما، لذا نرصد في السطور التالية أفضل الأشكال، حسب موقع «elle»، والمقصود بـ قصات شعر قصير ومدرج، أن يكون هناك فرق بين طول خصل الشعر، بشكل يعطي كثافة للشعر، وتبرز ملامح الوجه عندما تكون القصة مناسبة له.

قصات شعر قصير مدرج كورى

وطريقة قص الشعر على شكل طبقات يعطيه كثافة ومظهر أكثر حيوية، ويمنح الفتاة إطلالة مميزة وأنوثة وجاذبية، وهو ما يظهر في الطريقة الكورية التي تناسب جميع أنواع الوجه سواء البيضاوي أو الطويل أو المستدير أو المربع، لذا يعمل البعض على تنفيذها خاصة أنه تظهر الشعر سميك.

قصات شعر قصير مدرج فرنسي

أما قصات شعر قصير ومدرج على الطريقة الفرنسية، تكون جريئة بشكل كبير، وتحتاج إلى شخصية جريئة يمكنها تنفيذها والخروج عن المألوف، لأن الفتاة تعمل على قص الشعر من جوانبه تمامًا ولكنها تترك الخصلات الأعلى بشكل أطول مع عمل غرة «قوصة» جانبية أو أمامية.

ولا يحتاج هذا النوع من القصات إلى الذهاب بشكل دائم إلى الكوافير فيمكن عمل الشعر بسهولة في المنزل.

قصات شعر قصير مدرج لوجه بيضاوي

في حال كان الوجه بيضاوي، فتحتاج المرأة إلى عمل غرة أمامية، وتبتعد عن قص الشعر القصير بشكل كبير، ويمكن عمل الشعر المدرج ولكن بشكل بسيط، والاعتماد على أن يكون طول الشعر قريب من الكتف.

قصات شعر قصير مدرج رجال

أما بالنسبة لقصات شعر قصير للرجال بشكل مدرج، فتكون مناسبة للشعر المجعد، ويفضل الشاب الذي يمتلك بشرة بيضاء اللون، فيما يعمل على تصفيف الشعر لجانب واحد.

قصات شعر قصير مدرج