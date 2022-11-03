ما السر وراء فساد اللحوم المصنعة بسرعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

اللحوم المصنعة من الأطعمة التي يحرص كثير من الأشخاص على تناولها، لكن، هل تعلم لماذا تفسد هذه اللحوم رغم أنه لم يمضي الكثير من الوقت عليها سوى بضع أيام؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقًا لموقع "howstuffworks".

اللحوم غير المصنعة، مثل شرائح الديك الرومي أو الدجاج أو شرائح اللحم، لها مدة صلاحية تتراوح من 3- 5 أيام عندما تكون نيئة أو مطبوخة طازجة.

إضافة إلى ذلك، يمكن أن تدوم اللحوم المصنعة عدة أسابيع في الثلاجة، على سبيل المثال، يمكن أن يظل "الهوت دوج أو النقانق" في الثلاجة لمدة أسبوعين إذا لم يتم فتحها وأسبوع واحد إذا فتحت، لذلك يفضل تناولها في غضون 5 أيام إذا تم فتح العبوة أو إذا تم شراؤها من محل اللحوم.

لكن، اللحوم المصنعة تمر خلال فترة التصنيع بمجموعة من المعالجات، بما في ذلك التمليح وإضافة المواد الكيميائية، وهذا هو السبب في جعلها لا تدوم طويلاً بعد فتحها.

وتشمل اللحوم الباردة التي يتم ضغطها بأشكال أسطوانية، بما في ذلك السجق، والنقانق.

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