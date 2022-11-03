طريقة لف السمبوسة بالصور.. «خطوات سهلة مش هتحتاج لوقت»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكثير من السيدات وربات المنازل، يجدن صعوبة في لف السمبوسة، لذلك يبحثن عن طريقة لف السمبوسة بالصور، سواء كانت المثلثة أو المربعة أو الرول، حتى تقوم بإعدادها لأطفالها وأسرتها داخل المنزل بحشوات مختلفة حسب الرغبة، كونها من أكثر الأنواع المفضلة لدى الأطفال، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في إعدادها بأكثر من طريقة ووصفة.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طريقة لف السمبوسة بالصور، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي يتميز أسلوبها بالبساطة وعدم التعقيد واستخدام إمكانيات على قد الإيد، تساعد ربات المنازل على إعداد الوجبات الإقتصادية دون إنفاق أموال كثيرة.

طريقة لف السمبوسة مثلثات

الخطوة الأولى: إحضار مكونات الحشوة الخاصة بالسمبوسة، مع رقائق العجين والماء، وتجهيز الزيت الغزير للقلي على النار في طاسة.

الخطوة التالية: فرد رقائق العجينة على الطاولة مع وضع الحشو على طرف من الأطراف، ومن ثم طي العجين من ناحية الشمال إلى اليمين للحصول على شكل مثلث، وإعادة طيها مرة أخرى على شكل مثلث من الجهة اليسرى.

تكرار الخطوات السابقة على جميع باقي العجين، مع الالتزام بلفها من اليمين إلى اليسار للحصول على الشكل المطلوب.

طريقة لف السمبوسة المربعة

البداية تكون في إحضار رقائق السمبوسة مع وضعها عكس بعضها البعض على المنضدة، ومن ثم وضع بداخلها الحشوة المرغوب بها سواء الجبن أو البطاطس أو اللحوم.

الخطوة التالية هي طي الأطراف الخاصة بالسمبوسة بالتساوي للحصول على الشكل المربع.

طريقة لف السمبوسة رول

في مقلاة على النار، يمكن عمل الحشو المطلوب سواء بالخضار أو بالجبن، ومن ثم فرد السمبوسة على سطح ناعم مرشوش بالدقيق، مع الحشوات المختلفة، ولفهاعلى شكل رول بنفس الطريقة التى يتم بها لف أصابع محشى الكرنب.