أمريكية تبتكر أحمر شفاه ذكي لحماية السيدات من العنف الأسري.. «يطلب الشرطة في ثواني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تنس الأربعينية الأمريكية جوي هوفر ما حدث لوالدة زوجها، التي عانت طيلة حياتها من العنف الأسري والإهانات المتكررة على يد حماها، ولشدة حب «جوي» لحماتها قررت أن تساعد جميع النساء اللاتي يعانين من العنف الزوجي والضرب والمعاملة الوحشية بابتكار أحمر شفاه يساعدهن على طلب النجدة في ثوانٍ معدودة، بل ومزود بمميزات أخرى تستعرضها «هن» في التقرير التالي.

أحمر شفاه لطلب النجدة

أطلقت «هوفر» أول عمل لها في صناعة مستحضرات التجميل الذكية لمساعدة المرأة، وهو عبارة أحمر شفاه يسمى«SOI»، قامت بصناعته في الشهور الماضية، وقررت إطلاق نسخ جديدة خلال شهر نوفمبر، أما عن مميزاته فهو مزود بتطبيق لمساعدة النساء اللاتي لا يستطعن الحصول على المساعدة التي يحتجن إليها، استلهمت فكرة الروج من قصة حماتها مارشا هوفر السبعينية التي ظلت طيلة حياتها تتعرض للعنف من زوجها، قالت «جوي»:«لو كانت حماتي تمتلك واحدًا من تلك الأقلام لم نكن لنفقدها، ليس من أجلها فقط بل من أجل بناتي التي تبلغ كل منهما 5 و9 سنوات، يستطيعوا الخروج بكل ثقة».

المميزات الموجودة في أحمر الشفاه

أحمرالشفاه متصل بأبلكيشن يشبه التطبيقات العادية على الهاتف المحمول، وهو عبارة عن موقع لمستحضرات التجميل العادية، لكنه وبضغطة زر يمكن تنشيط وضع الأمان، وإرسال التعليمات للمقربين أو الشرطة لطلب النجدة فورًا، وذلك في حال تعرضت السيدة إلى العنف الزوجي وحتى في الخارج إذا تعرضت الفتيات الصغار للاعتداء وسترسل الشرطة المساعدة، فهي نسخة روج لمستقبل أفضل بحجم الروج العادي وفق ما قالته «جوي» لموقع «CNN»

وحول مميزات أحمر الشفاه الذكي، أضافت «جوي»: «من المميزات الموجودة به أيضًا أنه مزود بشرائح صغيرة أسفل الغطاء، يمكن معرفة إذا كان العصير أمن أم لا بالنسبة للحالات التي يتم تخديرها من الفتيات الصغيرات والسيدات أيضًا، عندما يظهر على الشريط سطرين فالمشروب أمن، وإذا كانت سطر واحد فهو يحتوي على مواد غير أمنة، وجائتها الفكرة لأن الأدوية المخدرة والمواد المضرة أصبحت منتشرة بشكل كبير وسهل ولا تستغرق أكثر من ربع ساعة حتى تبدأ فعاليتها، ولا تجد المرأة متسع من الوقت للاتصال بأحد أو معرفة ماذا سيحدث، لذلك يمكنها الضغط على الزر الموجود في قاعدة قلم الروج ويكون متصل بالبلوتوث، وينتقل مباشرة إلى التطبيق، والهدف منه إيقاف جريمة العنف أو الاعتداء قبل تطور الأمر»