الامارات | يخفي عن عائلته ربحه 30 مليون دولار في اليانصيب.. والسبب!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر رجل صيني أن يخفي فوزه بجائز "اليانصيب" عن زوجته وابنه، وذلك كما ذكرت صحيفة "بلومبرغ".

وقالت الصحيفة إن الرجل الذي يحمل لقب عائلته اسم لي، بعد أن استلم مبلغ المال الذي ربحه، تبرع بجزء منه إلى المؤسسات الخيرية. ومن أجل عدم الكشف عن هويته، ارتدى زيا يخفي شكله وملامحه.

وأضافت الصحيفة أن السبب الذي جعل الرجل يتخذ هذا الموقف هو خوفه من أن يجعل زوجته وابنه هذا المبلغ كسالى ومتغطرسين.

وقال لي في حوار لصحيفة South China Morning Post (SCMP): "لم أخبر زوجتي وابني بأني ربحت هذا المبلغ. لأني أخشى أن يشعروا بتفوقهم على الآخرين، والتوقف عن العمل الجاد والدراسة".

وأضاف قائلاً "أنا أشتري دائما تذاكر اليانصيب، ولكني لم أحلم يوما ما بربح مثل هذا المبلغ الكبير".

وذكرت الصحيفة أن الرجل ذهب بمفرده إلى مكتب اليانصيب في ناننينغ ، في منطقة قوانغشي الجنوبية ، للمطالبة بجائزته، وكان يرتدي زي أصفر لامع غطى رأسه في صور تظهره وهو يقبل الجائزة.