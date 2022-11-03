كيفية العناية بالبشرة الجافة في الشتاء.. «اهتمي بالميه وجل الصبار»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مع دخول فصل الشتاء تبدأ معاناة أصحاب البشرة الجافة في الظهور تدريجيًا، وذلك لأن مجرد تعرضها لبرودة الطقس وهبوب الرياح مع قلة شرب الماء يزداد جفافها، وليست البشرة الجافة وحدها من يؤثر عليها الشتاء سلبيا لكنه يؤثر أيضًا على أصحاب البشرة الدهنية والمختلطة، لكن الأمر يزداد سوءًا مع البشرة الجافة، لذلك تحتاج إلى عناية خاصة وروتين يحافظ عليها رطبة طيلة الشتاء، وهذا ما يقدمه «هن» في التقرير التالي.

روتين العناية بالبشرة الجافة في الشتاء

تبحث الكثير من الفتيات ممن يمتلكن بشرة جافة عن روتين العناية بالبشرة الجافة في الشتاء، وفي حوار سابق لـ«هن» وصفت خبيرة التجميل كريز عماد، الروتين التالي لصاحبات البشرة الجافة:

بداية الروتين حاولي الحصول على الكريمات والسيروم المُرطب المناسب لنوع بشرتك.

من المهم أيضًا عمل اختبار لبشرتك قبل الروتين، حتى لا تتعرض لظهور الحبوب نتيجة لاستخدام مواد الترطيب.

حاولي تناول ما يصل إلى 8 أكواب من الماء لترطيب خلايا الجسم، وتنشيط الدورة الدموية.

تناولي الخضروات ذات الأوراق العريضة كالجرجير والخس بقدر الإمكان؛ لأنها تعمل على ترطيب الجسم.

طبقي البرايمر أو «جل الصبار» حتى تصنعين طبقة عازلة بين بشرتك والمكياج، للحفاظ عليها من أثاره الضارة.

نصائح للعناية بالبشرة الجافة في فصل الشتاء

أما عن نصائح العناية بالبشرة الجافة في فصل الشتاء بعد تطبيق الروتين السابق، فيمكن المداومة على ماسك العناية بالبشرة الجافة الذي يتكون من التالي:

-زيت السمك

- ماء الورد

- صفار البيض

فمن خلال خلط المكونات جيدًا، والتي تتكون من زيت السمك وصفار البيض، ووضع الخليط على الوجه كاملا باستخدام فرشاة نظيفة، اتركي الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة، حتى تتشرب المكونات بشكل كبير، ومن ثم يمكن إزالته باستخدام قطنة مبللة بماء الورد، ومن ثم الترطيب الجيد للبشرة بعدها.

كما قدمت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، إنجي محمود، نصائح لطرق العناية بالبشرة الجافة خلال فصل الشتاء، أثناء حديثها لـ«هُن»، قائلة: «يمكن لصاحبات البشرة الجافة اتباع نظام خلال فصل الشتاء، من خلال انتقاء استخدام الكريمات والمرطبات التي تتناسب مع البشرة، مع الحرص على شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من المياه في اليوم، والتي تساعد على تنشيط الدورة الدموية».