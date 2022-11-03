تحذير من 3 عادات كارثية في استخدام العدسات اللاصقة.. قد تسبب العمى

القاهرة - سمر حسين - صحة

يفضل الكثير من الأشخاص استخدام العدسات اللاصقة، سواء بدلا من النظارة الطبية أو لتجربة تغيير لون العيون كمظهر جمالي، ولكن يقع البعض في أخطاء من الممكن أن تسبب مشكلات كارثية والتعرض للعمى.

وحذر الدكتور مهند سعيد، أخصائي العيون، من 3 عادات ربما يفعلها البعض خلال استخدام العدسات اللاصقة في العين، كما يلي.

3 عادات خاطئة خلال استخدام العدسات اللاصقة

- يجب عدم استخدام العدسات اللاصقة بعد انتهاء صلاحيتها؛ لأن هناك من يفعل ذلك عندما يجد نفسه يرى بها فيعتقد أنها صالحة، إلا أنها من الممكن أن تسبب التهابات شديدة بالعين، ويمكن أن يصل الأمر لزراعة قرنية.

- ينام بعض الأشخاص بالعدسات اللاصقة، وهي عادة خاطئة لأنها تسبب نقص بالأكسجين بالعين والتهابات القرنية، لذا يجب الابتعاد عن ذلك.

- من العادات الخاطئة أيضا الاستحمام بالعدسات اللاصقة.

أستاذ أمراض العيون: العدسات اللاصقة يمكن تؤدي إلى العمى

حذرالدكتور إيهاب عثمان، أستاذ أمراض جراحة العيون، من استخدام العدسات اللاصقة من أماكن غير موثوق بها؛ لأنها تهدد صحة العين، خاصة أن هناك من يعمل على تقليدها وبيعها في الأسواق، ومن الممكن أن تسبب الحساسية وقرحة بالعين، وينتج عنها صديد وربما يصل للعمي، لذا نصح بزيارة الطبيب المختص.

وأشار «عثمان» إلى أنه في حال شعر الشخص بعدم راحة في العين أو ضعف النظر، حينها يجب زيارة الطبيب للكشف على العيون، وتحديد نوع المقاس المناسب للعدسة، وكيفية استخدامها بطريقة آمنة دون الإصابة بمشكلات كارثية.