معدل النوم الطبيعي لدى كبار السن.. تعرف عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي إن كبار السن يحتاجون للنوم بنفس معدل ما يحتاجه البالغون من الوقت، أي ما يتراوح بين 7 و 8 ساعات يوميا.

وحذر المجلس من أن قلة النوم ترفع خطر إصابة كبار السن بعدة أمراض، منها أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم والسكري، بالإضافة إلى التأثير السلبي على معدلات التركيز والمزاج.

وفي المقابل فإن النوم المعتدل بساعات كافية يساهم في الحفاظ على الجهاز المناعي لدى كبار السن، ويساعد أيضا على الحفاظ على الوزن، ويعزز النشاط العقلي، ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.