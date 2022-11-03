فتاة تستقيل من وظيفتها للسفر حول العالم وتنظيف منازل الناس مجانًا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بالنسبة للملايين من الأشخاص وخاصة النساء على مستوى العالم، قد يكون الأمر بمثابة كابوس عندما يكون المنزل متسخًا، ولكن بالنسبة للفنلندية أوري كاترينا، الأمر أشبه بالحلم وذلك لرغبتها الشديدة في تنظيف أي مكان متسخ أو غير منظم، لدرجة أنها تخلت عن وظيفتها كمنظفة محترفة للسفر حول العالم وتنظيف المنازل مجانًا.

رغبة غير عادية تؤدي لترك المجال الوظيفي

كشفت صحيفة «مترو» البريطانية، أن الفتاة الفندلندية أوري كاترينا، البالغة من العمر 29 عامًا، كانت تعمل كمديرة للخدمات لدى إحدى شركات التنظيف الشهيرة، لكنها تخلت عن هذه المكانة المرموقة بعملها من أجل شغفها الذي قد يبدو غريبًا للكثيرين، وهو تنظيف منازل الىخرين مجانًا.

وسرعان ما قررت الفتاة العشرينية التخلي عن وظيفتها العملية، من أجل تحقيق شغفها بالسفر حول بلدان العالم لمساعدة الغرباء في تنظيف منازلهم بالمجان.

سفر حول العالم ونصائح على «السوشيال ميديا»

ومع محاولة تحقيق شغفها تمكنت «أوري» من الانتقال إلى العديد من المدن ما بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ونجحت في زيارة عشرات الأشخاص من جميع أنحاء العالم لمساعدتهم في تنظيف منازلهم المتسخة؛ إذ أنها تختار مكان التنظيف من الطلبات التي تتلقاها عبر متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، لكنها تختار فقط المنازل التي يكون أصحابها أكثر احتياجًا للأمر ولم يتمكنوا من دفع النفقات المادية اللازمة.

ولم تكتف الفتاة الفنلندية بتنظيف المنازل مجانًا فقط، بل بدأت أيضًا في نشر العديد من الفيديوهات التي تقدم خلالها لربات البيوت نصائح حول طرق التنظيف الصحيحة لبيوتهم، وهو ما أدى إلى زيادة شعبيتها ومتابعة الملايين من الأشخاص لها بمختلف أنحاء العالم.