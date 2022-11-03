كيفية مساعدة مصاب نوبات الهلع عند التعرض لها.. 3 نصائح مهمة لتعافيه

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الأشخاص يعانون من نوبات الهلع التي قد تعرضهم لمواقف صعبة، خاصة في أثناء التواجد وسط المحيطين بهم، سواء بالأماكن العامة أو غيرها، وهو ما قد يسبب شعورًا بالصعوبة لدى المتواجدين نحو المصاب بشأن كيفية التعامل الصحيح معه، وإنقاذه من هذا الموقف العصيب.

أعراض الإصابة بنوبات الهلع

ولتقديم بعض النصائح اللازمة للتعامل مع مصاب نوبات الهلع في حال التواجد بجانبه وقت الأزمة، تقول الدكتورة هانا باتيل، مدربة الصحة العقلية بالمملكة المتحدة، خلال تصريحات خاصة لصحيفة «مترو» البريطانية، إن نوبة الهلع هي وصف لمجموعة من الأعراض التي تحدث للشخص عندما يشعر بالقلق فجأة.

وتشمل هذه الأعراض على سبيل المثال، الارتعاش، والغثيان، وسرعة ضربات القلب وعدم انتظامها، والإحساس بجفاف الفم، والشعور بضيق التنفس، والتعرق والدوار، وذلك وفق مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها cdc.

نصائح لكيفية التعامل الصحيح مع مصاب نوبات الهلع

وفي حال التواجد مع أحد الأشخاص الذي يتعرض لنوبة هلع مفاجئة، يجب عليك اتباع ببعض الخطوات اللازمة، كي تتعامل معه بصورة صحيحة، وتساعده في تجنب التعرض لأية مضاعفات سلبية، وذلك حسب ما كشفت طبيبة الصحة العقلية البريطانية.

1- ساعدهم في تمارين التنفس

تقول الطبيبة «هانا» إن تمارين التنفس تعد مهمة في حين حدوث نوبة الهلع، لذلك يجب عليك تشجيع المصاب عند تعرضه لها على التنفس ببطء قدر الإمكان من خلال أنفه، ثم إخراج الزفير ببطء من خلال فمه.

2- ذكرهم أن الأعراض ستنتهي

وفي تصريحاتها قالت الطبيبة البريطانية إن نوبات الهلع، رغم كونها غير مؤذية جسديًا، إلا أنه يمكن أن تكون مخيفة للغاية، مستطردة: «أخبرني بعض المرضى أنهم يشعرون بأنهم يموتون أو يعانون من نوبة قلبية عند التعرض لها، لذلك يجب أن تتم تهدئة الشخص المصاب بأن كل شيء سيصبح على ما يرام، لان هذا يقلل من شعوره بالقلق».

3- العد بالأرقام

يوصى أيضًا بأنه من الضروري تشجيع الشخص المصاب في ذلك الوقت باتباع أسلوب العد باستخدام الأرقام، لأن هذا يساعد على تقليل الشعور بالقلق.