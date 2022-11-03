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هاني الناظر يكشف عن سبب ظهور رائحة كريهة لأغطية الشتاء عند استعادتها من التخزين

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القاهرة - سمر حسين - صحة

أغطية الشتاء - تعبيرية

مع اقتراب دخول فصل الشتاء تستعد ربات البيوت لتجهيز الملابس كافة، وكذلك الأغطية اللازمة للحماية من الشعور بالبرد خلال تلك الفترة، وعادة ما يستعدن أغطية الأسرة من أماكن حفظها داخل الخزانات الخاصة، خلال أشهر الصيف، وهو ما أصدر بشأنه الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، بعض النصائح والتحذيرات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ظهور رائحة كريهة بالأغطية بعد إعادتها 

وكشف هاني الناظر خلال منشوره، أنه عند إعادة إخراج أغطية الأسرة مرة أخرى من أماكنها، قد تظهر بعض الروائح غير المرغوب بها، لافتًا إلى أن السبب في ظهورها هو تواجد بعض الكائنات الدقيقة التي كانت تعيش عليها خلال أشهر التخزين بفصل الصيف.

وحذر استشاري الأمراض الجلدية من التعرض لتلك الكائنات الدقيقة؛ لأنها قد تؤدي لإصابة بعض الأشخاص بالحساسية الجلدية أو الصدرية.

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نصائح عند إعادة أغطية الأسرة لاستخدامها في الشتاء 

وخلال حديثه قدم «الناظر» لربات البيوت مجموعة من النصائح التي يجب الأخذ بها عند إخراج أغطية الأسرة من مكان تخزينها مرة أخرى، والتي تتمثل في:

1- ضرورة نشر تلك المفروشات والأغطية في الهواء الطلق.

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2- تعريضها لأشعة الشمس لفترة جيدة.

3- كما يجب ضرورة تهوية الملابس الشتوية أيضًا التي جرى تخزينها لفترات طويلة قبل ارتدائها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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