تحذير من الإفراط في تناول فيتامين C

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

حذر مركز الصحة الألماني من أن الإفراط في تناول فيتامين C يرفع خطر الإصابة بحصوات الكلى، لا سيما لدى الأشخاص، الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري أو الأشخاص، الذين لا يشربون السوائل بنحو كاف.

وعلل المركز الألماني ذلك بأن الجسم لا يتخلص من الكمية الفائضة من فيتامين C عبر البول، بل يحوله إلى حمض الأكساليك (Oxalic acid)، الذي تتكون منه معظم حصوات الكلى.

ويمكن الاستدلال على الإصابة بحصوات الكلى من خلال ملاحظة بعض الأعراض مثل آلام شديدة على جانب الجزء السفلي من البطن أو في الظهر ورغبة ملحة في البول مع تبول كميات قليلة وآلام أثناء التبول ووجود دم في البول بسبب إصابة الأغشية المخاطية، بالإضافة إلى أعراض عامة مثل الحمى والارتجاف ونوبات التعرق والغثيان والقيء.

ولتجنب خطر الإصابة بحصوات الكلى، لا يجوز تناول المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين C إلا تحت إشراف الطبيب.