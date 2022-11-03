عرض أزياء هولندي في الطين يثير الجدل.. ومصممه: دعوة للتواضع

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

كومة من الطين الرطب كانت بمثابة ممرًا لعرض أزياء ماركة Balenciaga الهولندية لصيف 2023، في مشهد غير مألوف للكثيرين، أثار دهشة البعض وسخط آخرين، حين شاهدوا العارضين يسيرون وسط الوحل بين ممرات ضيقة، في ساحة مفتوحة محاطة بمقاعد لجلوس الحاضرين.

بالنسياجا وطرق مبتكرة دائما في عرض الأزياء

لم تكن المرة الأولى التى تختارت فيها الماركة العالمية «بالنسياجا»، طرق غريبة ومختلفة لـ عروض أزيائها، بل سبق لها في ربيع 2022 أن اختارت مبنى زجاجي داخل كرة ثلجية كي يتجول العارضين بداخله، إلى أن استقروا فى خريف العام ذاته على عرض الأزياء وسط الطين، ما عرضهم للكثير من الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ كتب أحد المتابعين في التعليقات: «العارضين على وشك الإغماء والموت وهم يمشون»، وآخر: «أحب الفن الغريب ولكن هذا العرض تجاوز الحدود ويوحي بأن المجتمع في مكان سيء»، وثالث: «هذا هراء مستقبلي».

ونقلت عدد من الوكالات ودور الأزياء العالمية، مقاطع فيديو لهذا العرض الذى وصفه البعض بـ«الغريب»، واستعرض خلال بضع دقائق مشاهد للعارضين، الذين ارتدوا أزياء صيفية لعام 2023، وعبروا بها وسط الطين السميك حاملين في أيديهم حقائب لنفس الماركة بها دمية على شكل أطفال، وأخرى بأكمام ملاصقة للملابس، فيما كانوا يرتدون قباقيب هولندية، وفساتين مصنوعة من الجلد مطرزة بإكسسورات مميزة، ونظارات شمسية على شكل قرن شيطان، وبدل بمقاسات كبيرة واستعاون بمكياج يوحى بأنه خارجين من معركة.

صيف 23 يظهر الطين

واختارت الماركة اسم «صيف 23 يظهر الطين»، لعرض تصميماتها، وكتبت عبر موقعها الرسمي وصفًا لهذا العرض، جاء فيه: «كلما حاولت أن تكون على طبيعتك كلما تعرضت للكمات في وجهك، لكن كم هو عظيم أن نكون مختلفين عن بعضنا البعض، والتحدى هو أن تنهض وتستمر في السير نحو نفسك الحقيقية بعد أن تتعرض للضرب والسقوط».

كما جاء على لسان ديمنا جفاساليا، مدير الماركة، التى آثار الجدل بشكلها غير المألوف ردًا على الانتقادات: «لقد قررت ألا أشرح تصميماتي لأحد، لأنها تعبر عن حالة ذهنية ما، فالموضة فن بصري وكل ما نحتاجه هو أن تُرى من خلال عيون الآخرين»، متابعا: «لا ينبغى أن تحتاج الموضة إلى قصة ليتم بيعها لشخص ما، إما أن يعجبك أو لا»، لافتا إلى أن «وضع الأزياء الفاخرة في صناديق بتكلفة عالية يعتبر مدرسة قديمة، وهذا العرض هدفه البحث عن الحقيقة والتواضع على الأرض».