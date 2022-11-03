أفضل أكلات لمرضى الكبد فيروس B والممنوعات.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتساءل البعض عن أكلات لمرضى الكبد فيروس b، من أجل الوقاية والتغلب على هذا المرض، وكذلك الأطعمة الممنوعة عنهم حتى لا تزيد من المشكلات الصحية، وهو ما نرصده في السطور التالية من خلال الدكتورة نرمين شريف عابدين، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والحميات، ومنظمة الصحة العالمية، وموقع Very wellhealth.

قبل معرفة أكلات لمرضى الكبد فيروس b، يجب أن يعلم الشخص أن التهاب الكبد B يعتبر عدوى كبدية، من الممكن أن تهدد حياة المريض؛ إذ أنها ناجمة عن الفيروس المسبب لهذا الالتهاب.

وهذا الالتهاب الكبدي يمثل مشكلة صحية عالمية رئيسية، ومن الممكن أن يسبب عدوى مزمنة، وربما يصل الأمر للوفاة بسبب تليف الكبد وسرطانه.

انتقال عدوى التهاب الكبد B

وتنتقل عدوى التهاب الكبد B عبر أكثر من طريقة، سواء من الأم للطفل خلال الولادة، أو من ملامسة دم شخص لديه هذا الفيروس أو أي سوائل من جسمه أخرى، ويمكن من العلاقات الحميمية في حال كان شريك الحياة مصابا بالعدوى أو الحقن غير الصحية والأدوات غير المعقمة.

أكلات لمرضى الكبد فيروس b

الأكلات لمرضى الكبد فيروس B تساعد في تحسين أعراض المصاب بهذه العدوى، على سبيل المثال آلام المفاصل أو التعب المستمر أو الإسهال؛ إذ أن سوء التغذية يهدد صاحب مرض التهاب الكبد الوبائي بفقدان الوزن وخسارة جزء من الكتلة العضلية.

والأكلات هي:

-الأسماك المطبوخة على سبيل المثال السلمون والتونة.

-الطيور مثل الدجاج والديك الرومي أي قليلة الدهون.

- الجبن الكريمي.

- زبادي يوناني.

- الجبن الشيدر.

- الموزاريلا.

- المكسرات غير المملحة.

- البقوليات المجففة.

- بدائل اللبن، أي لبن اللوز والصويا.

- الشوفان.

- السمنة.

- خبز الحبوب الكاملة.

- المقرمشات والحبوب.

- الأعشاب الطازجة.

- الأرز البني.

- زيت الزيتون.

- الثوم.

- الزنجبيل.

- حبوب الكينوا.

- الكسكسي.

- بذور الجرانولا.

- ماء جوز الهند.

- الفواكه والخضروات.

الأكل الممنوع لمرضى الكبد

- الأسماك والمحار النيئة.

- اللحوم الحمراء.

- الأطعمة المعلبة.

- الوجبات السريعة والمقلية.

- الأطعمة المجمدة.

- السجق.

- السوسيس.

- جميع المخللات.

- الخبز.

- الأرز الأبيض.

- المكرونة.

- الدقيق الأبيض.

- دقيق الشوفان.

- صلصة الطماطم الجاهزة.

- رقائق البطاطس.

- البسكويت المملح

- الفشار.

- الزيوت المهدرجة.

- زيت جوز الهند.

- المخبوزات.

- الحليب وخاصة كامل الدسم.

- المعجنات.

- السكريات.

- بعض الجبنة مثل البارميزان، الفيتا، القريش والسويسري.

- الصلصات مثل الكاتشب والصويا.

- ملح الأكل، وأنواع التوابل المختلطة.

- مكعبات المرقة.

- المشروبات الغازية.

- الشاي والقهوة.

- الكحوليات.

هل يوجد فواكه ممنوعة لمرضى الكبد؟

لا توجد فواكه ممنوعة لمرضى الكبد أو أفضل فاكهة معينة للمصاب بهذه العدوى، فجميع الفواكه يمكن تناولها.