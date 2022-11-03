الامارات | رحلة راقصة إلى لندن في القرية العالمية

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شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة راقصة إلى لندن في القرية العالمية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضافت القرية العالمية في دبي، لمسة إبداعية جديدة إلى بقية فعالياتها المتجددة في موسمها الجديد، حيث قدمت فرقة «London calling» البريطانية الشهيرة، عرضها الراقص على مسرح القرية العالمية، أمس، والذي يأخذ الحضور وزوار القرية في رحلة خاصة على وقع خطى الراقصات والموسيقى إلى لندن. وحمل العرض النابض بالحركة، الكثير من الفقرات التي قدمتها الراقصات، وجمعت بين أنواع متباينة من الموسيقى، وكذلك أنواع مختلفة من الرقص.
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