الامارات | مبادرة «المليون ويكي» تنطلق من دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مؤتمر «ويكي عربية» فعاليات نسخته السادسة التي أقيمت في مكتبة محمد بن راشد بإطلاق مبادرة «المليون ويكي» من دبي، لتعزيز المحتوى الرقمي المتوافر باللغة العربية وإثراء المصادر المفتوحة المتاحة للجمهور العربي في المنطقة والعالم، وذلك في مشروع مجتمعي مشترك تنظمه مجموعة مستخدمي «ويكيميديا الإمارات» بالتعاون مع مؤسسة «الإمارات للآداب»، وبدعم من «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بهدف إضافة مليون مساهمة في المحتوى العربي ضمن مشاريع «ويكيميديا» المختلفة، في مقدمتها موسوعة «ويكيبيديا»، خلال ثلاث سنوات.

تم إطلاق المبادرة خلال المؤتمر السنوي الذي ينعقد في دبي وللمرة الأولى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور قادة مجموعة مستخدمي «ويكيميديا الإمارات» ومؤسسة «الإمارات للآداب»، ونخبة من مجتمع الـ«ويكيميديا» العربي. وتأتي بهدف سد الفجوة في المحتوى العربي ضمن مشاريع «ويكيميديا»، منها «ويكيبيديا»، خصوصاً أن الموسوعة بنسختها العربية اعتمدت منذ تأسيسها عام 2003 على مساهمات من محررين متطوعين.

تقوم مبادرة «المليون ويكي» على مجموعة من المحاور الرئيسة، في مقدمتها التركيز على إثراء محتوى وجودة مقالات «ويكيبيديا» باللغة العربية، وسائر مشاريع ويكي باللغة العربية، مثل: ويكي اقتباس، وويكي قاموس، وويكي مصدر، وويكي أخبار، وويكي سفر. وتشمل هذه المساهمات تعديلات على المقالات ورفع صور، وإضافة مراجع موثوقة، ورقمنة النصوص، وإضافة اقتباسات لشخصيات مهمة، وغيرها الكثير.

قرارات

تشمل المبادرة إنشاء صندوق بإدارة مجموعة مستخدمي «ويكيميديا الإمارات» لتمويل أفراد ومجموعات المستخدمين العرب والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بتطوير وإثراء المحتوى العربي، حيث يتعين عليهم تقديم مقترحات ومؤشرات أداء رئيسة بشأن تنظيم مسابقات ودورات تدريبية وتحفيزية ومجموعات عمل مختلفة، للوصول إلى الهدف المنشود بتحقيق مليون مساهمة، فيما تتولى لجان تنظيمية مخصصة لكل مشروع دراسة العروض ومراجعة المساهمات، وتقسيمها بشكل سنوي على المشاريع المختلفة، وفق جدول زمني لثلاث سنوات.

مدينة نموذجية

وقالت مديرة مهرجان «طيران الإمارات» للآداب ومديرة مجموعة مستخدمي «ويكيميديا الإمارات» أحلام بلوكي: «نؤمن بأهمية تمكين أجيال الغد من ابتكار واستخدام حلول مستدامة لتسهيل الوصول إلى المعارف والمعلومات. وبالنظر إلى المكانة العريقة والتاريخ الثري للغة العربية وعدد المتحدثين بها حول العالم، لمسنا أن حضور محتواها الرقمي يحتاج إلى مزيد من الجهود والمبادرات المشتركة الهادفة، كمبادرة (المليون ويكي) التي تنطلق من دبي، المدينة النموذج لاقتصادات ومجتمعات المستقبل القائمة على المعرفة، وتستفيد من دعم مؤسسات رائدة في إطلاق مشاريع الترجمة وإنتاج ونشر المعرفة وتمكين المجتمعات مثل (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، وبالتالي يقع على عاتقنا جميعاً كمؤسسات وأفراد مسؤولية دعم المحتوى العربي والحفاظ على الموروث والهوية العربية، خصوصاً في عالمنا اليوم، الذي تغلب الرقمنة على ملامحه؛ لذلك حرصنا في مؤسسة الإمارات للآداب ومجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات على أداء دور فاعل في تحفيز المجتمعات العربية لمستخدمي مشاريع ويكي على إثراء المحتوى العربي، وذلك من خلال التركيز على الجودة في البحث والتطوير والترجمة، وتحقيق حضور لائق للغتنا الأم، ورفع نسبة المحتوى الرقمي العربي عالمياً».

فعاليات

مؤتمر «ويكي عربية» كان قد انطلق برعاية مؤسسة «ويكيميديا» ومؤسسة «الإمارات للآداب» في مكتبة محمد بن راشد في 28 أكتوبر الماضي، بحضور أكثر من 100 مشارك من 20 جنسية، و45 متحدثاً من 16 جهة، واستمر على مدار ثلاثة أيام مقدماً 50 ورشة، شملت مختلف أوجه العمل ضمن مجتمع ويكيميديا، بدءاً من توضيح فكرة مراكز ويكيميديا الإقليمية للجمهور، وانتهاءً بتحليل التحديات الرئيسة الحالية لمشاركة المعرفة والحلول المحتملة.