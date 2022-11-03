الامارات | دبي تجمع مشاهير تصميم الأزياء في «الشرق الأوسط للموضة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقطب دبي أشهر مصممي المشاهير ونجمات هوليوود، خلال فعاليات أسبوع الموضة في الشرق الأوسط، الذي تنطلق فعالياته في السابع من نوفمبر الجاري في مبنى الأجندة في مدينة دبي للإعلام.

يشارك في الحدث مصمم المشاهير العالمي عزرا سانتوس، الذي سيعود إلى عروض الأزياء للمرة الأولى بعد غياب دام أربع سنوات، كما يشارك مصمم المشاهير العالمي مايكل سينكو والذي زينت تصاميمه البساط الأحمر للمهرجانات الفنية العالمية، واشتهر بتصاميم فساتين الأزياء والزفاف الراقية والمنسقة بشكل معقد والمطرزة بالكريستال والذهب.

سيشارك في اختتام الحدث المصمم العالمي أماتو كوتور، لعرض تصاميم أزياء أماتو هوت كوتور، والذي اشتهر بتصميم فساتين الأعراس للمشاهير أمثال جنيفير لوبيز وكيتي بيري وهايدي كلوم، والذي سيكشف النقاب عن مجموعة أزياء جديدة وحصرية خلال اليوم الرابع من العرض لاختتام الحدث بأكثر مجموعات الأزياء فخامةً.

سيجمع في الحدث ألمع الأسماء في عالم الموضة، وأرقى المصممين المبدعين تحت سقف واحد، ضمن برنامجه الحافل بالفعاليات على مدار أربعة أيام من عروض الأزياء المُذهلة. وسيضم الحدث مجموعة من المواهب الإقليمية بما في ذلك غاريمون كوتور وهاوس أوف فيكتور وآرونيك أتيليه وفاليريا أسد وصوفي لام فيري، والذين سيقدمون مجموعات إبداعية جريئة، وعروض أزياء فخمة ومميزة للضيوف.

وتنضم إلى الحدث مصممة المشاهير سول أنجلان من إيرينا سوبرانو، والتي صممت فساتين النجمات من أمثال الليدي غاغا وبيونسية وباريس هيلتون والتي فاجأت سكان دبي أخيراً بفستانها من الكريستال المتلألئ.

ومن المقرر أن تكشف مواهب دور أزياء منغوليا الناشئة «نولور كشمير» و«ريد كاميل» و«خانبوغد كشمير» عن مزيج من مجموعات الأزياء الأنيقة والعصرية، والتي تم تصميمها جميعاً مع أخذ الاعتبار بما يناسب أذواق العملاء الدوليين والعصريين.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس الموضة في الشرق الأوسط وأسبوع الموضة في الشرق الأوسط سايمون لوغاتو: «نود من الجمهور أن يكون على استعداد تام للاطلاع على عروض مجموعة أزياء تم تصمميها بأيدي المصممين الشباب، والذين سيجلبون طاقاتهم الإبداعية إلى الحدث، ويبذلون جهوداً إضافية من أجل تقديم مفاهيم جديدة للأزياء والألبسة. نحن كذلك نتطلع إلى جذب المشترين من جميع أنحاء المنطقة، ورؤيتهم عن قرب في صالات العرض الخاصة بنا».

يتضمن الحدث مجموعة من الندوات الحوارية مثل جلسات نقاش حول الاستدامة والأزياء، وحلقة نقاش خاصة جداً حول النساء الناشطات في مجال حماية البيئة والاستدامة.