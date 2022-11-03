الذرة المشوي والمسلوق.. أيهما أفضل لصحتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

الذرة من الأطعمة المفضلة لدى عديد من الأشخاص نظرًا لاحتوائها على فوائد متعددة، وهناك من يفضل تناولها من خلال شويها أو من عن طريق السلق، لذا نتعرف على فوائد كل منهما على الصحة.

تجنب عسر الهضم

يحتوي كلًا من الذرة المشوية والمسلوقة على الألياف الغير قابلة للذوبان، التي تعمل على تسهيل عملية الأمعاء، وتجعل حركتها ميسرة بصورة أكبر، وبالتالي يقي من الإصابة بالإمساك وعسر الهضم والشعور بالانتفاخ، وفقًا لما ذكره موقعا healthline، food.

الوقاية من السكر

يعتبر الذرة من الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات بنسبة تتخطى الـ 80%، وبالتالي يساهم ذلك في ضبط معدل السكر بالدم، ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

تقليل الوزن

يعد الذرة من أكثر الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية، ويصل إجمالي السعرات الحرارية الموجودة به 95 سعره حرارية، لذا يساعد على تقليل الوزن، كما يجعلك تشعر بالشبع لفترات طويلة لوجود الألياف به.

علاج الخلايا التالفة

يحتوي الذرة على نسبة كبيرة من البروتين التي تعمل على تحسين الأنسجة وخلايا الجلد التالفة، وتساهم في جعل الدورة الدموية أكثر نشاطًا.

يفضل كل شخص تناول الذرة بطرق مختلفة، حيث هناك من يميل إلى شويها، والبعض الآخر من خلال سلقها، دون معرفة أن ذلك الأمر لا يفرق في فوائدها التي لا مثيل لها.