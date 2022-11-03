أضرار زيادة الحديد في الجسم.. يؤثر على السيدات الحوامل وصحة الجنين

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الأشخاص يحتاجون لوجود تكافؤ في العناصر المختلفة التي يحتاجها الجسم، فضلًا عن تناول الأطعمة والمشروبات التي تعمل على تقوية العضلات وزيادة المناعة، التي تقي من الإصابة بالأمراض المختلفة، خاصة السيدات خلال فترة الحمل، للحفاظ على صحتهن وكذلك الجنين، لذا يميل البعض منهن إلى تناول الأطعمة والفيتامينات التي تحتوي على نسبة من عنصر الحديد، لكن يجب الحرص على أخذ كمية مناسبة للجسم وعدم الإفراط في تناولها.

أضرار زيادة الحديد في الجسم

حددت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذية، أضرار زيادة الحديد في الجسم، خلال حديثها لـ«هُن»، موضحة: «يحتاج الجسم للعناصر المختلفة والفيتامينات اللازمة للبناء وتقوية العضلات وتنشيط الذاكرة، ويعد عنصر الحديد من أهم تلك العناصر، لكن وفق الحد المطلوب، فلا زيادة أو نقصان به، إذ يؤدي ارتفاع النسبة إلى تراكم نسبة كبيرة في الجسم ويمكن أن يتطور الأمر لترسب الأصبغة الدموية، ما يمكنه أن يؤثر بالسلب على أعضاء الجسم المختلفة كالبنكرياس والمفاصل والكبد والقلب».

وأشارت الدكتورة مروة شعير، إلى أن زيادة الحديد في الجسم تعمل على تليف الكبد والتهاب المفاصل، فضلا عن الإصابة بمرض السكري، وقصور في الغدة الدرقية، وتصبغ الجلد.

علاج زيادة الحديد في الجسم بالأعشاب

ويمكن علاج زيادة الحديد في الجسم بالأعشاب من خلال تناول الكركم، باعتباره واحدا من أفضل الأعشاب الطبيعية التي تستخدم لتقليل نسبة الحديد الزائد في الجسم، بخلاف تناول الشاي الذي يساهم في تقليل نسبة امتصاص الحديد، باختلاف أنواعه، ويعتبر الشاي الأخضر من أفضل الأنواع الغنية بالمواد المضادة للأكسدة.

أعراض زيادة الحديد في الجسم للحامل

يمكن أن يؤثر زيادة الحديد في الجسم على السيدات الحوامل، سواء عليهن وعلى الجنين، إذ أن من بين تلك الأعراض الشعور بالتعب والضعف الشديد وفقدان شديد في الوزن، وآلام مستمرة في البطن، والإصابة بالتهاب المفاصل وأمراض الكبد وتليفه وتضخمه.