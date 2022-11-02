أطعمة للوقاية من نزلات البرد وتعزيز الجهاز المناعي.. موجودة في المنزل

القاهرة - سمر حسين - صحة

البحث عن أطعمة للوقاية من نزلات البرد وتعزيز الجهاز المناعي أمر يشغل بال الكثيرين خاصة مع التزامن لاقتراب موعد فصل الشتاء، وذلك بسبب تعرض العديد من الأشخاص إلى الإصابة بها وقد تستمر لأيام طويلة، وتحدث العديد من المضاعفات الصحية خاصة لأصحاب المناعة الضعيفة.

وحولنا وداخل كل بيت تتوافر أطعمة للوقاية من نزلات البرد وتعزيز الجهاز المناعي، وذلك لسهولة شراؤها والحصول عليها، والتي تتمثل في مجموعة من الخضروات والفاكهة والمشروبات بأنواعها.

أطعمة للوقاية من نزلات البرد وتعزيز الجهاز المناعي

وخلال السطور الآتية نستعرض مجموعة من أبرز أطعمة للوقاية من نزلات البرد وتعزيز الجهاز المناعي، وذلك حسب ما ذكر موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

1- الحمضيات

يزيد فيتامين سي من إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتي تعتبر أساسية في مكافحة العدوى خاصة نزلات البرد، حيث تحتوي جميع ثمار الحمضيات على نسبة عالية منه، كما أنه من السهل إضافته أي من عناصره إلى أي وجبة.

ومن أبرز الحمضيات التي تحتوي على فيتامين سي، البرتقال، الليمون، الجريب فروت، اليوسفي.

2- الفلفل الأحمر

تحتوي ثمار الفلفل الأحمر على ما يقرب من 3 أضعاف كمية فيتامين سي المتواجدة بالحمضيات، إلى جانب مساهمته في تعزيز نظام المناعة للجسم.

3- البروكلي

البروكلي غني بالفيتامينات والمعادن المهمة لمناعة الجسم، بالإضافة إلى الألياف والعديد من مضادات الأكسدة الأخرى، التي تقلل من التعرض للإصابة بنزلات البرد.

أسباب نزلات البرد المستمرة

ومن ناحيته، أوضح الدكتور محمد صدقي، أستاذ أمراض الصدر والحساسية بجامعة الأزهر، خلال تصريحات تلفزيونية، أسباب تكرار التعرض لنزلات البرد بصورة مستمرة خاصة خلال فصل الشتاء، والتي تتمثل في الآتي:

1- معاناة الشخص من الحساسية.

2- ضعف مناعة الجسم.

3 - تجنب بعض المصابين بالحصول على العلاج اللازم للتصدي لتلك النزلات، إلا وقت تدهور الحالة الصحية.