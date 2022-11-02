ألعاب تساعد طفلك على تعلم الحروف والأرقام بسهولة.. «نمي مهاراته وقدراته»

القاهرة - سمر حسين - ماما

الكثير من الأمهات يبحثن عن طرق تساعد الأطفال في تعلم أصول القراءة والكتابة سواء للحروف العربية أو الإنجليزية، وتساعدهم في المناهج التعليمية خاصة مادة العلوم، التي يبدأ الأطفال في استكشاف الكون والطبيعة ويكون غير مهيأ لاستيعاب تلك المواد بالشكل الذي يقدم له.

ألعاب لتنمية مهارات الطفل لغويًا

دعاء كرسون، مدربة التربية الإيجابية للوالدين، حددت ألعاب تساعد الطفل على تعلم الحروف والأرقام بسهولة، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، فضلا عن حب المذاكرة، قائلة: «الصلصال أكثر الوسائل وأهمها التي تساعد الطفل على تعلم الحروف والكتابة، يمكن للأمهات شراء الصلصال ومن ثم عمل أشكال مختلفة للحروف مع مطابقته من خلال كارت مكتوب عليه اسم الحرف أو الرقم، والتي يمكن تطبيقها على حروف اللغة الإنجليزية والعربية والتي تنمي المهارات وتوسع مداركه».

ورق صنفرة ومجسمات للحيوانات

كما حددت مدربة التربية الإيجابية للوالدين، أيضا طرق مختلفة تساعد الطفل على تعلم الحروف العربية والإنجليزية، من بينها: «كروت الصنفرة بألوانها المختلفة الخشبية تساعد على اكتشاف ملمس الأشياء لأن المادة الموجودة به تشبه ورق الصنفرة الحسية التي تحفر في ذاكرته شكل الحرف، والتي تتواجد داخل المكاتب بأشكال مختلفة، كما يمكن وضع رمال داخل صينية مكونة من الملح والدقيق والخل وزيت بسيط، تساعد الأطفال على الكتابة بشكل واضح وحفظ شكل الحروف، التي تساعد على تدريبه دون الضغط عليه، بخلاف القدرة على التعرف على أشكال الحيوانات ايضا من خلال استخدام المجسمات التي تساعد على دراسة مادة العلوم والتعلم عن طريق الحواس، لأنها هتنمي مهاراته وقدراته».