خضع لـ3 عمليات جراحية.. ما هو مرض مانويل نوير الخطير؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

أكدت شبكة قنوات بي إن سبورتس، اليوم الأربعاء، أن مانويل نوير، حارس المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونخ، عانى من الإصابة بمرض سرطان الجلد، وخضع لـ3 عمليات جراحية، خلال الأيام الماضية.

وأوضح «نوير» البالغ من العمر 36 عامًا، لصحيفة بيلد الألمانية أنه خضع لثلاث عمليات جراحية للعلاج من سرطان الجلد.

وعلى الفور، تصدر نوير محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن مرضه، متسائلين عن تفاصيل إصابته ومدى خطورتها.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، عدة معلومات عن مرض نوير.

ما هو سرطان الجلد؟

سرطان الجلد، هو نتيجة النمو غير الطبيعي في خلايا الجلد، خاصة الجلد المعرض للشمس، على الرغم من ظهوره على بعض الأماكن من الجسد لا تتعرض للشمس في المعتاد، إذ يظهر على شكل قرح على الجلد، أو على شكل حبوب كثيرة، أو على شكل نمش، ومن الممكن أن يكون حميد ونادرًا ما يكوم خبيث، وفقًا لما ذكره الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية لـ «هُن».

أنواع سرطان الجلد:

ووفقًا لما ذكره الموقع الطبي «مايو كلينك» فإن هناك ثلاثة أنواع رئيسية من سرطان الجلد والتي تأتي على النحو الآتي:

سرطان الخلايا القاعدية

سرطان الخلايا الحرشفية

سرطان الجلد.

علامات وأعراض الخلايا الحرشفية

يصيب سرطان الخلايا الحرشفية المناطق المعرضة لأشعة الشمس من جسدك، مثل الرقبة، أو الوجه.

وقد يظهر سرطان الخلايا الحرشفية في شكل:

نتوء لؤلؤي أو شمعي

آفة مسطحة بلون الجلد

ندبة بلون بني

قرحة نازفة، أو قشرية تلتئم ثم تعود مرة أخرى

علامات وأعراض سرطان الخلايا الحرشفية للجلد

يحدث في المناطق المعرضة للشمس من الجسم، مثل وجهك وآذانك ويديك، مع الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، وقد يظهر على النحو التالي:

عقيدة حمراء صلبة

آفة مسطحة مع سطح حرشفي متقشر

علامات سرطان الجلد وأعراضه

يمكن أن يحدث سرطان الجلد في أي مكان في جسمك سواء في الجلد العادي أو في الشامة التي تصبح سرطانية.

بالنسبة للرجال، غالبًا ما يظهر سرطان الجلد على الوجه أو جذع الجسم.

بالنسبة للنساء، غالبًا ما يظهر هذا النوع من السرطان في منطقة أسفل الساقين.

لكل من الرجال والنساء، يمكن أن يحدث سرطان الجلد على الجلد الذي لم يتعرض لأشعة الشمس.

يصيب سرطان الجلد الأشخاص من أي لون.

يحدث سرطان الجلد للأشخاص ذوي البشرة الأغمق، في راحة اليد أو باطن القدم أو تحت أظافر أصابع اليد أو القدم.

علامات سرطان الجلد

ظهور بقعة بنية كبيرة مع أخرى داكنة

شامة يتغير لونها أو حجمها أو الشعور بها أو تصبح نازفة

آفة صغيرة ذات حدود غير منتظمة وأجزاء تظهر باللون الأحمر أو الوردي أو الأبيض أو الأزرق أو الأزرق المائل إلى الأسود

آفة مؤلمة تثير الحكة أو شعورًا بالحرقة

آفات داكنة على راحتي اليدين أو باطني القدمين أو أطراف أصابع اليد أو القدم

آفات على الأغشية المخاطية التي تبطن الفم أو الأنف

أسباب سرطان الجلد

وفقًا لما ذكره الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية، يحدث سرطان الجلد لعدة أسباب على رأسها:

حدوث بعض الأخطاء في طفرات في الحمض النووي لخلايا الجلد تؤدي إلى نمو الخلايا بشكل غير طبيعي وتكوينها لكتلة من الخلايا السرطانية.

ظهور خلايا مشتركة في سرطان الجلد، بين طبقات البشرة

التعرض لأشعة الشمس الفوق بنفسجية

ترتفع مخاطر الإصابة بسرطان الجلد لدى الأشخاص الذين لديهم عدد كبير من الشامات أو الشامات غير الطبيعية

تاريخ شخصي للإصابة بسرطان البشرة

التعرض للإشعاع

الوقاية من سرطان الجلد

يمكنك خفض معدل خطورة تعرضك لسرطان الجلد من خلال الآتي:

الحد من التعرض للأشعة فوق البنفسجية وتجنبها.

الالتزام بفحص وجود تغييرات غريبة في الجلد لاكتشاف سرطان الجلد في مراحله المبكرة.