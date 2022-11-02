6 أبراج تتأثر الحالة المزاجية لأصحابها بسبب تغيرات الطقس.. هل أنت منها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تلعب التغيرات والتقلبات المناخية دورا كبيرا في التأثير على الحالة المزاجية لدى بعض الأشخاص، وقد وضحت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، خلال تصريحاتها لـ«هن»، عن عدد من الأبراج التي تتغير الحالة المزاجية لأصحابها، وهي:

برج الحمل

صاحب برج الحمل تركيزه دائما على نفسه، ولا يصبر لذا لا يتحمل تغيرات الطقس كونه ليس لديه قوة تحمل ما يجعله عصبي.

برج الميزان

يشعر صاحب الميزان بضيق بسبب تغيرات الجو كونه يحب أن يعيش في سلام وانسجام ويبحث عن الراحة لذا تتأثر حالته المزاجية.

برج العذراء

صاحب العذراء يحب الحفاظ على أناقته ومظهره لذا تتأثر حالته المزاجية بسبب تقلبات الطقس لأنه يجعله لا يمكنه أن يكون بكامل الأناقة.

برج الأسد

برج الأسد مثل برج العذراء يفضل مظهره لذا يؤثر عليه تقلبات الطقس لعدم قدرته على الظهور بأناقة.

برج الدلو

صاحب برج الدلو يحب أجواء ثابتة حتى يعتاد عليه، لذا تتأثر حالته المزاجية عند تغيرات المناخ ويشعر بتوتر.

برج السرطان

صاحب السرطان حساس جدا لذا دائما يحاول البُعد عن الأجواء التي تجعله في ضيق.