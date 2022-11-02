دراسة: الأرز الأبيض مضر للقلب مثل الحلوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

توصلت دراسة جديدة في الكلية الأمريكية لأمراض القلب إلى أن تناول الكثير من الحبوب المكررة يضر قلبك تمامًا مثل الحلوى.

وقالع الدراسة، الذي درس عادات الأكل والتاريخ الصحي للإيرانيين، إن خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي المبكر، أو PCAD ، من تناول الحبوب المكررة التي تشمل الأرز الأبيض، كما ذكرت صحيفة ديلي ميل، مشابه لخطر تناول السكريات والزيوت غير الصحية الموجودة في الحلويات.

وركزت الدراسة على مجموعة من نحو 2500 شخص، بعضهم لديهم شرايين طبيعية وبعضهم مصاب بمرض الشريان التاجي، وفقا لموقع "nypost".

وأجاب كل مشارك على استبيان تكرار الطعام لتحديد عدد المرات التي تناولوا فيها الحبوب الكاملة والمكررة.

ووجد الباحثون أن تناول كميات أكبر من الحبوب المكررة كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بـ PCAD ، بينما يرتبط تناول الحبوب الكاملة بانخفاض المخاطر.

ويتم "تنقية" الحبوب عند معالجتها لتصبح دقيقًا، مما يمنحها ملمسًا أكثر نعومة وفترة صلاحية أطول ولكنه يلغي بعض العناصر الغذائية الأساسية.

وقال الدكتور محمد أمين خجوي جاسكاري، المؤلف الرئيسي للدراسة:" هناك العديد من العوامل المتضمنة في سبب استهلاك الأشخاص للحبوب المكررة بدلاً من الحبوب الكاملة، ومن أهم العوامل التي يجب مراعاتها الاقتصاد والدخل والوظيفة والتعليم والثقافة والعمر وعوامل أخرى مماثلة.

وتابع: "يمكن اعتبار النظام الغذائي الذي يتضمن استهلاك كمية كبيرة من الحبوب غير الصحية والمكررة مشابهًا لاستهلاك نظام غذائي يحتوي على الكثير من السكريات والزيوت غير الصحية".

ويتم تكسير الحبوب المكررة بسرعة من قبل الجسم وذلك لأنها مجردة وخالية من الألياف، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الوجبة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبمرور الوقت، يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية والأعصاب التي تتحكم في القلب وتؤدي إلى تكوّن الترسبات في جدران الشرايين.

ويوصي تقرير صدر عام 2019 عن الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية باتباع نظام غذائي يركز على تناول الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك لتقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأضاف: "نظرًا لأن المزيد من الدراسات تظهر زيادة في استهلاك الحبوب المكررة على مستوى العالم، فضلاً عن التأثير على الصحة العامة، فمن المهم أن نجد طرقًا لتشجيع الأشخاص وتثقيفهم بشأن فوائد استهلاك الحبوب الكاملة".

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