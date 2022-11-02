في الطقس المتقلب.. طرق الوقاية من الأمراض وما يجب أن ترتديه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مع بداية دخول الشتاء وتقلبات الطقس يبدأ البعض في الشعور باحتقان في الحلق وانسداد الأنف.

ويمكن أن يؤثر الهواء الأكثر برودة أيضًا في كثير من الأحيان على جهاز المناعة لدينا، ويزيد من التعرض لنزلات البرد والإنفلونزا.

فيما يلي نوضح لكم نصائح للوقاية من الأمراض وطرق التغذية السليمة أثناء تقلب الطقس

نصائح للوقاية من الأمراض وللتغذية السليمة أثناء تقلب الطقس، وفقا لموقع "health".

1. ارتداء الأقنعة:

أصبح ارتداء الأقنعة كإجراء وقائي أمرًا بسبب فيروس كورونا، وكانت ممارسة منتظمة لموسم الأنفلونزا، في أجزاء أخرى من العالم قبل وقت طويل من الوباء.

لذا يجب ارتداء القناع، خاصة عندما تكون بالقرب من مجموعة كبيرة من الأشخاص.

2. البقاء دافئا:

هناك عادة مفيدة أخرى وهي الحرص على البقاء دافئًا، خاصة أثناء القيام بالأنشطة في الهواء الطلق.

3. الحفاظ على رطوبتك:

البقاء رطبًا بشكل صحيح أمر مهم لصحتك أثناء تقلب الطقس.

4. الحفاظ على نظام غذائي متوازن:

يجب الحرص على تناول الفواكه والخضروات الطازجة للحفاظ على صحتك، إضافة إلى تناول فيتامين سي.

5.عادات جيدة أخرى:

فيما يلي 3 أشياء أخرى يجب جعلها جزء من روتينك للبقاء بصحة جيدة عندما يأتي الطقس البارد:

الحصول على لقاح الأنفلونزا و فيروس كورونا.

الحصول على قسط كافي من النوم.

البقاء في المنزل عندما تكون مريضًا.

يساعد اتخاذ هذه الإجراءات على حمايتك أنت وعائلتك من الإصابة بالمرض والوقوع في فخ تلك الدورة الدائمة لانتقال فيروس البرد أو الأنفلونزا لأسابيع في كل مرة. قد لا تجعل درجات الحرارة الباردة تختفي ، ولكن على الأقل ستتمتع بصحة أفضل أثناء انتظارك في مناخ الربيع الأكثر دفئًا.

نصائح غذائية يجب اتباعها في الطقس المتقلب:

تناول الحبوب الكاملة.

تحتوي الحبوب الكاملة على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للبقاء بصحة جيدة، بما في ذلك الألياف الغذائية والحديد وفيتامين ب، وتساعد هذه العناصر الغذائية في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

كما أنها تساعد في الحفاظ على قوة نظام المناعة لديك، وهو أمر أكثر أهمية في فصل الشتاء.

لذا من الأفضل اختيار الحبوب الكاملة بدلًا من الكربوهيدرات البسيطة مثل الخبز الأبيض أو المكرونة أو الأرز.

تناول خمس فواكه وخضروات يوميًا:

يوصي أخصائيو التغذية بخمس حصص على الأقل من الفاكهة والخضروات الطازجة يوميًا.

إذ تحتوي الفواكه والخضروات الطازجة على فيتامينات ومغذيات، وهي تساعد في الحفاظ على رطوبتك.

تناول الطعام بانتظام.

يساعدك تناول الطعام باستمرار طوال اليوم على تجنب الجوع المفرط حيث يصعب اتخاذ خيارات صحية وتناول الطعام بعناية، لذا من الأفضل تناول الوجبات الخفيفة الصحية وتجنب تخطي وجبة الإفطار والوجبات الأخرى لتجنب الشعور بالجوع لاحقًا.

التقليل من السكر:

قد توفر المشروبات الغازية والقهوة السكرية ومشروبات الطاقة دفعة فورية للطاقة، ولكنها غالبًا ما تؤدي إلى انهيار أو انخفاض ملحوظ في مستويات الطاقة، لذا يجب استبدال الصودا بالمياه والفاكهة بدلاً من الحلويات.

تناول وجبة خفيفة:

يجب اختيار الوجبات الخفيفة المليئة بالمغذيات مع البروتين والألياف الخالية من الدهون مثل التفاح والمكسرات غير المملحة أو الجزر والجبن.

الحفاظ على رطوبتك:

يساعد تناول الماء بانتظام طوال اليوم في الحفاظ على ترطيب الجسم ويمنع الأمراض الصحية مثل السمنة والإمساك وحصوات الكلى.

كيفية تنسيق الملابس بطريقة أنيقة وشيك خلال الطقس المتقلب:

1- الجاكيت الجينز:

من أهم القطع التي لا يمكن الاستغناء عنها هذه الفترة، الجاكيت الجينز بمختلف ألوانه، الموضة التي لا تنتهي، والذي يمكن تنسيقه فوق البلوزات أو القمصان الصيفية الخفيفة أو حتى الفساتين القطنية.

2-كارديجان طويل:

يمكن أيضاً الاستعانة بالكارديجان الطويل القطن من خلال ارتدائه فوق أحد القمصان الخفيفة التي ترتديها الفتيات في الصيف، خاصة عند الخروج نهارًا في ظل الجو المعتدل.

أما الجارديان الصوف، فيمكن ارتداؤه عند الخروج ليلًا، فوق بلوزة أو قميص كلاسيك أنيق.

3-الڤيست المنفوخ "الووتر بروف":

يعتبر "الفيست الووتر بروف" من أكثر القطع الأنيقة التي يحب كثير من الفتيات ارتداؤه، والمناسبة للغاية في ظل هذا الطقس.

ويمكن تنسيق "الفيست" على قميص أو بلوزة صيفية خفيفة، ليشكلا طقم أنيق للخروج ليلًا.

4-قميص مفتوح فوق بلوزة:

يتميز الطقس نهارًا بالاعتدال وسطوع الشمس، حينها لا تحتاج الفتاة سوى قليل من الدفيء عند الذهاب للعمل صباحًا أو حتى الخروج نهارًا، ويمكن تحقيق ذلك من خلال ارتداء قيمص بكم خفيف على بلوزة صيفية.

5-الإسكارف الخفيف:

يعد الشال أو الإسكارف من القطع الأساسية والتي تعطي شياكة فوق الملابس، حيث يمكن تنسيق السادة أو ذو النقوشات منه على الملابس الصيفية الخفيفة من خلال وضعه حول الرقبة مع تنزيل جزء منه على منطقة الصدر أو حتى وضعه حول الأكتاف.

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