أعراض غير متوقعة.. امرأة تكتشف ورما غريبا توفيت بعد عام من التشخيص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تؤكد دراسة حالة نُشرت في BMJ Case Reports، أهمية الحصول على رأي طبيب بشأن أي أعراض غريبة تظهر عليك.

واستعرض موقع صحيفة إكسبريس البريطانية، حالة غريبة لسيدة تبلغ من العمر 71 عامًا، أحالها الطبيب إلى عيادة تقويم العظام بعدما اشتكت من آلام الكتف، وآلام في منطقة الصدر.

وتفاقم الألم بالمشي والجلوس، كما كشفت المريضة أيضًا عن أعراض اضطراب النوم وضيق الصدر وانخفاض الشهية، ومن الغريب أن المرأة عانت من ضعف الإحساس والقوة في ذراعها، كما أبلغت المريضة عن "أعراض في اليد اليمنى" تتمثل في ضعف القبضة والشعور بأن ذراعها غير موجود.

وأبلغت السيدة البالغة من العمر 71 عامًا أيضًا عن تفاقم أعراض الجهاز التنفسي لديها، مع العلم أنها لم تخضع لأي فحص قبل الذهاب إلى عيادة العظام.

وأجرى الباحثون في البداية مسحًا عظميًا للنظائر لإجراء مزيد من الفحص.

فحص العظام بالنظائر هو طريقة لفحص عظامك لإظهار الحالات التي لم تتم رؤيتها باستخدام الأشعة السينية، يتطلب حقن كمية صغيرة من السائل المشع، ثم تمتصه العظام، يتم إجراء هذا الفحص بعد ثلاث ساعات من الحقن.

وكشف الفحص الذي أجراه الباحثون للسيدة عن ورم كبير في البانكوست - نوع من السرطان يبدأ في الجزء العلوي من الرئة.

غالبًا ما يكون تشخيص أورام البانكوست صعبًا حيث يصعب اكتشافها بالأشعة السينية للصدر.

تمت مناقشة حالة هذه المريضة في اجتماع الفريق التنفسي المحلي متعدد التخصصات وتم اتخاذ قرار بأن الورم "غير صالح للجراحة وكبير عن العلاج الإشعاعي الجذري"، ومع الأسف، توفيت المريضة في غضون عام من التشخيص.

وكتب مؤلفو دراسة الحالة هذه: "تسلط دراسة الحالة هذه الضوء على أهمية النظر في الحالات غير العضلية الهيكلية التي تسبب آلام الكتف المرجعية".

ورم البانكوست - العلامات الأكثر شيوعًا التي يجب الانتباه إليها

نظرًا لوجود السرطان في الجزء العلوي من الرئتين، فقد يؤدي إلى الضغط أو الإضرار بمجموعة من الأعصاب التي تمتد من أعلى الصدر إلى رقبتك وذراعيك، تسمى مجموعة الأعصاب الضفيرة العضدية.

ووفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن الضغط على الضفيرة العضدية يمكن أن يسبب عدة أعراض محددة للغاية:

ألم شديد في الكتف

ألم في الذراع وضعف في اليد على الجانب المصاب

متلازمة هورنر.

متلازمة هورنر هي الاسم الطبي لمجموعة من الأعراض، يحدث احمرار على جانب واحد من الوجه وهذا الجانب لا يتعرق.

تحتوي العين الموجودة على نفس الجانب على حدقة أصغر (ضيقة) مع جفن متدلي أو ضعيف.

مهما كان عمرك، من الأفضل دائمًا التحدث إلى طبيبك إذا كان هناك شيء ما لا يبدو على ما يرام"، كما يقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.