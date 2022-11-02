كيف تختار الكرسي المناسب لك وما طريقة الجلوس الصحيحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الجلوس الخاطئ سواء أمام الكمبيوتر أو بشكل عام لفترات طويلة خلال ساعات العمل الثمان يوميا، يمكن أن يؤدي إلى أضرار صحية، ويعد ألم الظهر مشكلة شائعة جدًا لأن الوضع الثابت يزيد من الضغط في الظهر والكتفين والذراعين والساقين.

كيف تصبح جلستك أفضل؟

وقدم برنامج سلامتك إحدى مبادرات مجلس التعاون الخليجي، طرق لتحسين وضعية جسمك أثناء الجلوس، وذلك عبر حسابه على "تويتر" على النحو التالي:

- ابقا كلتا قدميك بشكل مستقيم على الأرض، وتجنب الجلوس بوضعية رجل على رجل، واحرص على أن يبقى كاحليك أسفل ركبتيك طوال الوقت.

- حاول إبقاء مسافة بين ركبتيك وحافة الكرسي.

- ارخ كتفيك وتجنب الجلوس في نفس الوضعية لفترات طويلة.

كيف تختار الكرسي المناسب لك؟

- وجود مسافة 3 سم بين الركبة وحافة الكرسي

- أن يكون الكرسي قابل لتعديل الارتفاع وممكن قياس ذلك عبر الوقوف أمام الكرسي والتأكد أنه موازي لمستوى الركبتين خلال الوقوف.

- ملامسة الظهر للكرسي.

- ظهور المقعد غالبا يكون بمستوى مناسب، لكن يجب التأكد انه أعلى من مستوى التكتفين ويفضل وجود مسندة للرأس والرقبة.

- منسبة الكرسي لحجمك ألا يقل مساحة مقعد الكرسي عن 3 سم من جانبي الكرسي

ماذا يحدث عند الجلوس الخاطئ:

كشفت جراحة العظام الروسية إيلينا باستارناك، أن الجلوس الخاطئ أمام الكمبيوتر قد يسبب الشعور بالتعب الشديد في نهاية يوم العمل.

وقالت الطبيبة بأن المشكلة قد تكمن في انقطاع إمداد الدماغ بالأكسجين بسبب الجلوس الخاطئ الذي يتخذه الشخص على مكتبه.

وأضافت: "إذا جلسنا ونظرنا إلى الشاشة لفترة طويلة، فإننا نقوم بالضغط على الرأس. وفي هذا الوضع، يميل الرأس للأمام وعضلات الرقبة متوترة، ما يسبب اضطرابات في الدورة الدموية في العمود الفقري العنقي ويثير الصداع والشعور بالإعياء. بالإضافة إلى ذلك، في هذا الوضع. نجمع أكتافنا معا بشكل منحني. وهذا يضغط على الصدر، مما يعوق التنفس، ويؤدي انقطاع إمداد الدماغ بالدم والأكسجين إلى النعاس والإرهاق".

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