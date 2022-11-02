لمصابي الربو.. علامات تحذيرية تقلل التعرض لنوباته في الشتاء

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الربو من الأمراض الصدرية المزمنة التي يتعرض لها ملايين الأشخاص حول العالم، فهو عبارة عن نوبات متكررة من ضيق التنفس وضيق الصدر والسعال الليلي أو في الساعات الأولى من الصباح الباكر، لكن يمكن السيطرة على تلك النوبات عن طريق تناول الأدوية وتجنب المحفزات التي يمكن أن تسببها، خاصة خلال أشهر فصل الشتاء.

كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت مصابًا بالربو؟

ووفق ما كشف مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها cdc، أنه من الصعب معرفة ما إذا كان شخص ما مصابًا بالربو، خاصة عند الأطفال دون سن الخامسة، لذلك يجب الفحص عند طبيب مختص حتى يقوم بفحص مدى كفاءة عمل رئتيك والتحقق من درجة الحساسية.

وأثناء الفحص يسأل الطبيب عما إذا كان الشخص المصاب يسعل كثيرًا، خاصة في الليل، إلى جانب هل هناك مشاكل في التنفس وتزداد خاصة بعد أداء النشاط البدني أو في أوقات معينة من العام، فضلًا عن التعرض لنزلات البرد التي تستمر لأكثر من 10 أيام.

قد يقوم الطبيب أيضًا بإجراء اختبار للتنفس وهو ما يسمى قياس التنفس، لمعرفة مدى جودة عمل الرئتين عن طريق اختبار كمية الهواء التي يمكن زفيرها بعد أخذ نفس عميق جدًا قبل وبعد استخدام دواء الربو.

كيف يمكن مواجهة نوبات الربو؟

يمكن لمريض الربو مواجهة نوباته والتقليل من التعرض إليها بقدر الإمكان، وذلك عن طريق معرفة العلامات التحذيرية لها، والابتعاد عن الأشياء التي تسببها، فعند مراعاة هذه الأمور يمكن الشعور بالتحسن الملحوظ، والذي يتمثل في:

1- لن تكون هناك أعراض مثل الصفير أو السعال.

2- القدرة على النوم بشكل أفضل.

3- المشاركة في جميع الأنشطة البدنية بصورة أفضل.