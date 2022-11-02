الامارات | نجم «تيك توك» يحقق حلمة في التمثيل.. لكن الدور صادم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى تفاني هاوي التمثيل جوش نالي، في لعب دور الموتى على وسائل التواصل الاجتماعي إلى حصوله على دور كممثل تلفزيوني، ولكن ليمثل دور الميت مرة أخرى فقط.

ويقوم جوش وهو مدير لفرع أحد المطاعم ويبلغ من العمر 42 عامًا ببث مقاطع له على منصة «تيك توك» في وضعية الميت بأماكن متفرقة يختارها بنفسه على سبيل التسلية.

وفي الفيديوهات التي ينشرها يرقد نيلي الملتحي، الذي يرتدي ملابس غير رسمية، بلا حراك غالبًا في المناطق المشجرة ولكن أيضًا في حمامات السباحة والأسرة والمطاعم، حصل على آلاف المتابعين، وحققت مقاطع الفيديو الخاصة به أكثر من 4 ملايين إعجاب.

ولكن نجاحه الكبير كان حين حصل مؤخرا على دور تمثيلي كرجل ميت في الحلقة القادمة من مسلسل «سي أس آي - فيغاس» الشهير.

«وشكر جوش أسرة المسلسل البوليسي واسع الانتشار على اختياره مشيرا أنها»كانت تجربة رائعة«.

ويبدو أن شركة الإنتاج انتبهت لما يقدمه جوش في مقاطعه فعرضت عليه تصوير عدة لقطات لرجل ميت في حلقتها القادمة. وسافر جوش بعدها إلى كاليفورنيا، وأخذه منتجو شبكة»سي بي إس«إلى ممشى المشاهير في هوليوود، وفقًا لصحيفة»كوريير جورنال«.

وصور جوش نفسه مستلقيا»ميتا «كما العادة بجانب نجمة أحد المشاهير من ممثلي المسلسل الشهير. وقال أنه قضى 321 يومًا في تصوير نفسه»ميتا" ووجد أخيرا فرصة كبيرة ليمثل هذا الدور بشكل فعلي.

وظهر جوش في الحلقة من مسلسل CSI: Vegas مستلقيا على منضدة التشريح ميتا بالطبع. ويبدو جسد جوش باردا وقد شرح للتو، وهو يقبع في كيس الجثث الأسود فيما عينيه مفتوحتان بجمود.

وتعتبر دراما الجريمة CSI: Vegas، تتمة لسلسلة طويلة المدى من مسلسل

CSI: Crime Scene Investigation. وتعتمد أسلوب الإثارة والتشويق في تتبع أدلة جرائم وحوادث بالاعتماد على علم التشريح الجنائي والتقدم العلمي في أساليب كشف الأدلة إضافة لحنكة ومكر المحققين.