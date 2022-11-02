11 فائدة مذهلة للجوافة على الصحة.. أبرزها الوقاية من أمراض القلب

القاهرة - سمر حسين - صحة

الجوافة من الفواكه المتوفرة في الأسواق، والتي يتهافت على شرائها الكثير من الأشخاص لمذاقها الشهي وفوائدها العديدة، لذا نرصد فيما يلي أهمية هذه الثمرة المميزة.

الدكتور محمد عربي خبير التغذية، قال خلال تصريحاته لـ«هن»، إن للجوافة فوائد مذهلة، ويجب عدم الإكثار من تناولها لتجنب حدوث الإسهال أو انتفاخ المعدة لاحتوائها على نسبة كبيرة من الألياف.

فوائد الجوافة

- تعمل الجوافة على خفض السكر في الدم.

- تعزز الجوافة صحة القلب وحمايته من التلف.

- تحتوي هذه الثمرة على مضادات أكسدة ما يجعلها تقي من أمراض كثيرة.

- تحتوي الجوافة على الكثير من العناصر من الفيتامينات والبوتاسيوم والألياف.

- تعمل الجوافة على خفض الكوليسترول الضار.

خبير التغذية: الجوافة تقي من أمراض القلب

- تقي الجوافة من الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

- الجوافة من الفواكه المفيدة للجهاز الهضمي وحركة الأمعاء.

- تمنع الإمساك.

- تساعد على فقدان الوزن بسبب أنها منخفضة السعرات الحرارية.

- تقي من أمراض السرطان.

- تعمل الجوافة على تقوية المناعة.