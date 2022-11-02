فوائد البلح الأحمر.. «ينشط الدماغ ويقي من أمراض خطيرة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر البلح الأحمر واحدًا من الفواكه التي تتميز بالكثير من الفوائد الصحية بإختلاف أنواعه، يحرص الأطباء على نصح الأمهات الحوامل بتناوله لأنه غني بالألياف الغذائية التي تساعد في حركة الأمعاء، مما يساعد في تخفيف الإمساك المصاحب للحمل، لذلك يبحث الكثيرون عن فوائد البلح الأحمر.

وفي هذا التقرير يقدم «هن» فوائد البلح الأحمر الصحية التي تدفعك للاستعانة به في نظامك الغذائي.

فوائد البلح الاحمر

أولى فوائد البلح الأحمر والتي تعد أشهرهم، هي أنه غني بالألياف الغذائية التي تسهل حركة الأمعاء وتقلل تعرض الحامل للإمساك بسبب الهرمونات التي تسبب بطئا في عمل الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى مكملات الحديد التي يصفها الطبيب للحامل أثناء فترة الحمل وتؤدي للإمساك أيضًا، وفق ما ذكرته الدكتورة عاليا صلاح، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة ف تصريح سابق لـ«هن»

البلح الأحمر مضاد للسرطان

من فوائد البلح الأحمر أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساهم في الوقاية من السرطان، وذلك عن طريق مكافحة الجزيئات الحرة بجسم الإنسان، والتي تتسبب في تلف الخلايا والحمض النووي.

يمد الجسم بالطاقة

ومن بين فوائد البلح الأحمر أنه يحتوي على نسبة آمنة من السكريات التي تساعد على إمداد الجسم بالطاقة والحيوية اللازمتين لأداء الأنشطة اليومية دون الشعور بالتعب، ولهذا السبب، ينصح الأطباء بتواجده في وجبة الإفطار أو تناوله كوجبة خفيفة في منتصف اليوم.

تعزيز صحة الدماغ

يعتبر البلح الأحمر ذو أهمية كبيرة لصحة الدماغ، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز الوظائف الإدراكية وحماية خلايا المخ من التلف، ومن ثم الوقاية من أمراض الضمور البقعي المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل الخرف، كما أنه يقلل من تراكم لويحات الأميلويد المسببة للإصابة بالزهايمر في الدماغ.