"شغال على الموبايل أو الكمبيوتر؟".. تناول هذه الأطعمة لحماية نظرك من الأشعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يقضي كثير منا ساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر والموبايل سواء للعمل أو أمور أخرى كالتسلية والترفيه، وإلى جانب الأضرار التي يتعرض لها الظهر والعنق، تبرز مشكلة التعرض لأشعة الكمبيوتر التي يمكن أن تؤذي العينين على المدى الطويل.

إليك قائمة بالأطعمة التي يجب تناولها لحماية نظرك من الأشعة الصادرة عن الكمبيوتر أو الموبايل، وفقا لما جاء في موقع health new York.

فيتامين سي

الأطعمة المحتوية على فيتامين سي تساعد على حماية النظر، مثل التوت الأحمر، والكيوي، والفلفل الأحمر والأخضر، والطماطم، والجوافة والبرتقال، ولكن تجنب تناولها بكميات كبيرة.

فيتامين هـ

موجود في المكسرات والخضروات ذات أوراق خضراء، والبطاطا الحلوة.

الزنك

يوجد في اللحوم الحمراء والدواجن والمحار والمأكولات البحرية الأخرى والمكسرات والفاصوليا المجففة، وأطعمة الصويا والحليب ومنتجات الألبان الأخرى والحبوب الكاملة وحبوب الإفطار المدعمة.

فيتامين أ وبيتا كاروتين

يوجد في الجزر، والبطاطا الحلوة، والبيض.

- لوتين وزياكسانثين

وهي فيتامينات موجودة في أطعمة مثل، البيض واللفت، والسبانخ، والكرنب الأخضر، والبروكلي، والكوسة، والذرة، والبازلاء، وجميعها تحمى النظر من الضعف .

الأحماض الدهنية الأساسية

توجد في سمك السلمون والسردين وبذور الكتان وفول الصويا والجوز.

6 نصائح أساسية لحماية عينيك من أضرار شاشة الكمبيوتر

تأكد من عدم وجود انعكاسات

استخدام النظارات

حاول أن ترمش باستمرار

استخدام واقي للشاشة

خفض درجة سطوع الشاشة

ابتعد عن الشاشة كل فترة

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