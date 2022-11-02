5 أبراج يتشاجرون دائما مع شركاء حياتهم.. احذر التعامل معهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يتسم بعض الأشخاص بحبهم الشديد للخناق والمشاكل ويفشلون في احتواء شريك حياتهم، لذا يعد تحديد هؤلاء الأشخاص بناءً على علامات الأبراج الخاصة بهم طريقة رائعة للابتعاد عنهم، وفقا لموقع "تايمز أوف انديا".

برج الأسد:

مواليد برج الأسد أقوياء ويعشقون الخلافات، حتى إذا كان من الممكن حل المشكلة بهدوء، لذا فإن أفضل طريقة لإنهاء المشكلة معهم هي أن تعتذر لهم .

برج الثور:

مواليد هذا البرج عنيدون ولا يرغبون في الاعتراف إذا كانوا مخطئين، لأنهم على ثقة مفرطة بحقيقة أنهم نادرا ما يخطئون.

برج العقرب:

سيدافعون عن أنفسهم بشدة، لذلك إذا كنت في خلاف معهم، فسيقولون لك شيئًا مؤلمًا للغاية يحزنك.

برج الجوزاء:

يمكنهم أن يصبحوا دفاعيين إذا دخلت في جدال مع مواليد برج الجوزاء.

اقرأ أيضا..

التبول أكثر من 6 مرات نهارا ومرتين ليلا علام يدل؟

تحذير من تناول المكملات الغذائية مع الإيبوبروفين.. أدى إلى وفاة شخص

مواليد 3 أبراج يمتلكون "حاسة سادسة".. "حد حذرك لما تتعامل معاهم"

هذا ما يحدث للجسم عند الإكثار في تناول الزنجبيل

بعد تناول طبق الكشري.. كيف تتخلص من الانتفاخ؟