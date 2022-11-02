إطلالة جذابة.. شاهد أحدث ظهور لـ مى عمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها ومتابعيها فيديو لها عبر حسابها الشخصي "انستجرام" موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة.

وجاء ذلك أثناء حضور عرض افتتاح فيلمها الجديد "تحت تهديد السلاح"، في سينما دبي مول.

حيث ظهرت بإطلالة جذابة ومميزة.

وتألقت مرتدية فستان أسود اللون طويل مكشوف من عند الصدر مما أبرز أنوثتها من تصميم سيدريك حداد.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج عيون سموكي، مناسب مع بشرتها، من Rash days ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.

ونسقت مع الإطلالة مجوهرات بسيطة من bulgarie، وتركت شعرها منسدلًا على الأكتاف.