4 مصطلحات تجنبها أثناء التحدث إلى شخص مصاب بمرض عقلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في بعض الأحيان نجد أنفسنا نستخدم مصطلحات لوصف تحديات الصحة العقلية لشخص ما بكلمات قد تكون غير ملائمة، وقد ينتهي بنا الأمر إلى إيذاء الآخرين دون أن نقصد.

وفيما يلي نوضح لكم قائمة بـ 4 مصطلحات يجب تجنبها عند التحدث إلى شخص مصاب بمرض عقلي، وفقا لموقع " timesofindia ".

ابذل جهد أكبر:

إنهم يحاولون دائما ولا يحتاجون لمن يتجاهل جهودهم، لأن هذه الجملة تحبطهم وتعطيهم إحساسًا باليأس، ولكن من الأفضل أن تخبرهم أنك موجود من أجلهم ستبذل قصارى جهدك لمساعدتهم.

لا تبدو مكتئبا:

لا تُظهر لهم أنك تراهم غير مكتئبين لأن هذا قد يجعلهم يشعرون بالسوء تجاه أنفسهم وقد يتساءلون عما يشعرون به، بالإضافة إلى أن يخفي الكثير من الأشخاص مرضهم.

العلاج للأشخاص الضعفاء:

يمكن أن يكون هذا ضارًا جدًا للشخص الذي يتعامل مع مشكلات الصحة العقلية، إذ يتطلب الأمر الكثير من الشجاعة للتحدث ضد المرض العقلي، لذا إذا أراد أحد أن يفصح عن مرضه فاستمع له وحاول مساعدته.

المشاكل التي تواجهها خيالية وليس لها أساس من الصحة:

هذه عبارة مشهورة جدًا نسمعها فيما يتعلق بقضايا الصحة العقلية، ولكن الحقيقة هي أن المشاكل التي يواجهها الإنسان ليست خيالية وليست شيئًا من اختلاقه.