طبيب يحذر من أسباب الصداع المستمر: تنذر بخطورة شديدة على صحة السيدات

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من الأشخاص من الصداع المستمر المصاحب للدوخة الذي يستمر ويدوم لساعات ولأيام، يؤثر على حياة الشخص ويتسبب في الكثير من المشاكل الصحية، خاصة السيدات وقت الحمل في الأشهر الأولى، كما يعاني منه أيضًا الأطفال والتي يمكن أن تنذر بخطورة شديدة على الصحة.

أسباب الصداع المستمر عند النساء

حدد الدكتور محمد منصور، استشاري النساء والتوليد، أسباب الصداع المستمر عند النساء، خلال حديثه لـ«هُن»، خاصة عند السيدات الحوامل، قائلًا: «يعود الاصابة بأعراض الصداع إلى تغير الحالة المزاجية والهرمونات خاصة في الأشهر الـ3 الأولى من الحمل، بخلاف قلة شرب المياه والشعور بالجفاف، فضلًا عن التوتر الذي قد يعرض صاحبته للاصابة بالاكتئاب، بخلاف تناول الكثير من المنبهات والكافيين بشكل معتاد مثل الشاي والقهوة والمياه الغازية».

أضاف استشاري النساء والتوليد، الحديث عن أسباب الصداع المستمر عند النساء، مضيفًا: «يؤدي انخفاض سكر الدم إلى الشعور بالصداع، كما يمكن أن تؤثر آلام الدورة الشهرية على الشعور بالصداع عند السيدات، كما يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول المسكنات إلى الشعور بالصداع والدوخة طوال الوقت».

أسباب الصداع المستمر والدوخة

الكثير من الأشخاص يعانون من الصداع المستمر المصحوب بدوخة شديدة، والتي يمكن أن تكون نابعة من الإفراط في تناول أو شرب بعض المشروبات والمأكولات، مثل الكافيين الذي يتمثل في الشاي والقهوة والنسكافية، وتناول الشيكولاتة بشكل دائم ما يتسبب في الشعور بالصداع النصفي، كما يعد تناول اللحوم الباردة والهوت دوج والنقانق تساهم في الشعور بالصداع، كما يعد عدم أخذ قسط من الراحة والنوم بانتظام يعمل على الشعور بالصداع المستمر والدوخة.

أسباب الصداع المستمر أعلى الرأس

أشار الدكتور محمد منصور، إلى أن انخفاض ضغط الدم للأشخاص، يؤدي إلى الشعور بالصداع والدوخة أعلى الرأس، ويمكن أن تزيد حدتها إلى صعوبة في التنفس وعدم وضوح الرؤية، بخلاف ارتفاع درجة حرارة الجسم، الذي يمكن أن يكون ناتج عن التوتر والقلق ومشاكل في الأذن.