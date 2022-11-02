طريقه عمل العدس بجبة.. مكونات سهلة ووجبة سريعة ومفيدة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر العدس بجبة من المكونات الشهيرة في تحضير طبق الكشري ويدخل في طريقة طهيه مجموعة من المكونات منها البصل والطماطم، أما الصلصة التي تتميز بمذاق خاص هي الأخرى يجب الحرص على وجود المقادير بالنسب المطلوبة، أما نبات العدس بجبة نفسه فهو نوع من النباتات تتبع فصيلة اللوبيا والفاصوليا ويتميز بلونه الأسود، وفي التقرير التالي يقدم «هن» طريقة عمل العدس بجبة على خطى الشيف نجلاء الشرشابي.

مكونات العدس بجبة:

كيلو من العدس الأسود.

بصلة كبيرة.

ملعقة كبيرة زبدة.

حبتين طماطم.

صلصة حارة.

فص ثوم كامل.

كمون.

ملح

فلفل اسود.

طريقة تحضير العدس بجبة:

أولا بعد تحضير مكونات العدس بجبه تعصر الطماطم

في الخطوة التالية من طريقة تحضير العدس بجبة قشري الثوم وقطعيه بالكبة الكهربائية، ثم يقطع البصل.

بعد ذلك قومي بقلي الثوم في مقلاة على نار متوسطة مع قليل من الزيت، ثم أضيفي إليها البصل مع الاستمرار في التقليب.

ضيفي الطماطم إلى الثوم واخلطي المكونات جيداً، ثم أضيفي الكمية المناسبة من الملح إلى الخليط، وبعدها أضيفي القليل من الفلفل البني.

أثناء تواجد المكونات على النار ضيفي رشة من الكمون المفروم ناعماً.

بعد أن تكتيب الخلطة لونًا، قومي بإضافة العدس في وعاء آخر ناعم تمامًا.

ثم ضيفي الكمية المناسبة من العدس البني المسلوق إلى الطماطم، واتركي الخليط لمدة عشر دقائق ثم استكشفي عما إذا نضج أم لا.

بعد النضج قومي بتقديمه مع المكرونة المسلوقة والصلصلة الخاصة بالكشري

طريقة عمل العدس بجبة للشيف هالة فهمي

500 جرام عدس أبو جبة.

بصلة متوسطة الحجم مهروسة.

قرون تركيا.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

لتر واحد من الطماطم.

رشة ملح وكمون.

الفلفل الحار حسب الحاجة.

زبدة.

طريقة التحضير:

خذي وعاء وضعيه على النار.

خذي ملعقة من السمن واتركيه يذوب تماما.

يقطع البصل ويضاف ألى السمن ويقلى حتى ينضج.

يُضاف الفلفل الحلو إلى البصل ويُقلى حتى يذبل.

بعد هرس الثوم، نضيف الثوم ونفركه على النار.

يضاف عصير الطماطم ويتبل بالملح والفلفل والكمون.

اتركي الخليط حتى يغلي وبعد أن يُطهى العدس أو الوجبة ويضاف إلى الخليط السابق.

ضيفي كمية مناسبة من العدس ثم استمري في الطهي على النار مع الطماطم.

في وعاء صغير ضيفي ملعقة من السمن وقليها حتى تفوح رائحتها ثم اهرسيها ويضاف الثوم وقلبيها بالسمن حتى يتحول للون البني.

يُضاف الشمر والكزبرة بالثوم المجفف، ثم يُقلى قليلاً على نار متوسطة.

أخيرًا، أضيفي المزيج إلى العدس وقلبي، وقدميه ساخنا.