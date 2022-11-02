مشروبات تخفض الضغط.. أبرزها عصير الرمان والطماطم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني العديد من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم، ما يدفعهم للبحث عن مشروبات تخفض الضغط، إذ يعد مرض القاتل الصامت واحد من الأمراض المنشرة والتي تشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان، بسبب عدم ظهور أعراض له، إلا أن عدم العلاج أو الوقاية قد يصل بالبعض للوفاة.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، طرق الوقاية التي تعمل على خفض الضغط المرتفع.

أفضل فاكهة لتنزيل الضغط

كانت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أكدت لـ«هُن» أن هناك بعض الفواكه التي تساعد في تنزيل الضغط المرتفع، وعلى رأسها التوت، الفراولة، والعنب البري، والكيوي أيضًا.

وأوضحت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أن التوت يحتوي على مركب مضاد للأكسدة المعروف باسم الأنثوسيانين، ويساعد في خفض ضغط الدم.

بينما يعد الكيوى مصدر غني لفيتامين سي، ومادة اللوتين، أحد مضادات الأكسدة القوية الموجودة بكثرة في الفاكهة.

مشروبات تخفض الضغط والسكر

وحول المشروبات التي بدورها تخفض من الضغط العالي، كان موقع «مايو كلينك» رصد عدة مشروبات طبيعية، وعلى رأسها:

عصير الدوم

عصير الرمان

عصير الطماطم

الحليب خالي الدسم

الشاي

أما المشروبات التي تخفض من السكر، كشها الدكتور محمد الحوفي أستاذ العلوم الغذائية بجامعة عين شمس، لـ«هُن» وهي عدة مشروبات من شأنها تساعد مريض السكر، أبرزها:

عصير الفراولة

عصير الجوافة

عصير الكيوي

وهي عصائر طبيعية مفيدة لمرضى السكر، وغنية بالألياف والفيتامينات، ولا تحتوي على سكريات كبيرة

خضروات تخفض الضغط.

ويبحث العديد من مرضى القاتل الصامت، الضغط العالي، عن خضروات بدورها تخفض من ضغط الدم، والتي أوردها موقع «Daily Medical» الطبي على النحو التالي:

الخضروات الورقية

والتي تشمل السبانخ، الخس، الملوخية، البقدونس، فهي من الخضروات الغنية بالماغنسيوم والبوتاسيوم، وتساعد على خفض الضغط المرتفع.

الفاصوليا البيضاء

تحتوي الفاصوليا البيضاء على حصة كبيرة من احتياجات الجسم اليومية والمعادن المطلوبة لخفض ضغط الدم، من الكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم.

البروكلي

يساعد البروكلي على إصلاح آثار ارتفاع ضغط الدم، فضلًا عن إمداد الجسم بالماغنيسيوم والكالسيوم.